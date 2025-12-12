पाकिस्तान में भी गूंजे संस्कृत श्लोक, महाभारत-गीता की पढ़ाई शुरू

संक्षेप: सदियों की अपनी ही विरासत से कटे पाकिस्तान को आज संस्कृत की अहमियत समझ आ रही है, जबकि भारत इसे सहेज कर दुनिया तक पहुंचा चुका है। देर से सही, मगर पड़ोसी पाक को सीखना तो पड़ा ही।

जिस पाकिस्तान ने दशकों तक अपनी ही मिट्टी की विरासत से मुंह मोड़े रखा, वहीं आज उसके प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कैंपस में संस्कृत श्लोक गूंज रहे हैं। वह भाषा, जिसे भारत ने न सिर्फ संभालकर रखा बल्कि दुनिया में सम्मान दिलाया। पाकिस्तान के लिए यह ऐतिहासिक कदम हो सकता है, मगर भारत के नजरिए से यह बस वही सच है जो पड़ोसी देश ने बहुत देर से समझा यानी संस्कृत सिर्फ भारत की नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की आत्मा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर की हवा में इस हफ्ते एक ऐसा सुर गूंजा, जिसकी प्रतिध्वनि 1947 के बाद कभी सुनाई ही नहीं दी थी। पाकिस्तान में पहली बार किसी आधुनिक विश्वविद्यालय की कक्षा में संस्कृत के श्लोक जैसे कि महाभारत, भगवद्गीता और सुबोध पद्य को पूरी गंभीरता और अकादमिक सम्मान के साथ पढ़े गए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (LUMS) में शुरू हुई यह पहल सिर्फ एक भाषा की पढ़ाई नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की साझा सांस्कृतिक जड़ों की एक नई खोज बनकर सामने आई है।

पाकिस्तान में पहली बार कक्षाओं में सुनाई दिए संस्कृत श्लोक इस हफ्ते LUMS में महाभारत और भगवद्गीता के श्लोक पढ़ाए गए। कुछ ऐसी स्थिति थी जो पाकिस्तान की अकादमिक दुनिया ने बंटवारे के बाद कभी सुना ही नहीं। छात्रों को “है कथा संग्राम की” का उर्दू संस्करण भी सिखाया जा रहा है। एक तीन महीने के वर्कशॉप की अभूतपूर्व सफलता ने इसे बाकायदा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का रूप दे दिया है, और 2027 तक इसे एक साल का पूरा कोर्स बनाने की तैयारी है।