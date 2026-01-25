प्रोफेसर भर्ती PhD अनिवार्यता को किया था खत्म, कौन हैं एम जगदीश कुमार; पद्मश्री से नवाजे जाएंगे

संक्षेप: तेलंगाना के छोटे गांव से आकर देश की शिक्षा नीति तक अलग मुकाम हासिल करने वाले एम जगदीश कुमार को पद्म श्री सम्मान से नवाजा जाएगा। आइए उनके सफर और उपलब्धियों पर एक नजर डालें।

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े और साहसिक फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले मामिडाला जगदीश कुमार को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजने का ऐलान किया गया है। यूजीसी चेयरमैन के तौर पर उनके कार्यकाल में जहां एक ओर पढ़ाई को ज्यादा लचीला और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के प्रयास हुए, वहीं साल 2016 में उनके वीसी रहने के दौरान विवादित नारे भी लगे थे। तेलंगाना के एक छोटे से गांव से निकलकर देश की शिक्षा नीति के अहम चेहरा बनने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है।

कौन हैं मामिडाला जगदीश कुमार मामिडाला जगदीश कुमार का जन्म तेलंगाना के नलगोंडा जिले के टिपपर्थी मंडल के ममीडाला गांव में हुआ। अकादमिक दुनिया में लंबा अनुभव रखने वाले कुमार ने फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के चेयरमैन का पद संभाला। उनके नेतृत्व में यूजीसी ने स्नातक (UG) और परास्नातक (PG) शिक्षा में कई अहम सुधार शुरू किए।

शिक्षा सुधारों में बड़ा नाम यूजीसी चेयरमैन के रूप में एम जगदीश कुमार का सबसे चर्चित फैसला प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म करना रहा। इसके अलावा, नई शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप छात्रों को एक से ज्यादा विषय एक साथ पढ़ने की आजादी दी गई। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, क्रेडिट ट्रांसफर और फ्लेक्सिबल करिकुलम जैसे कदमों को उन्होंने मजबूती से आगे बढ़ाया।

यूजीसी केयर लिस्ट पर बड़ा फैसला उनके कार्यकाल में यूजीसी केयर लिस्ट को बंद करना भी रहा। यह लिस्ट 2018 में एकेडमिक जर्नल्स की गुणवत्ता तय करने के लिए शुरू की गई थी। बाद में इसे खत्म कर आठ नए मानकों पर आधारित एक सुझावात्मक फॉर्मेट लागू किया गया।

जेएनयू वीसी रहते हुआ था विवाद जनवरी 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के कुलपति बनने के तुरंत बाद विश्वविद्यालय विवादों में आ गया। अफजल गुरु की फांसी के विरोध में आयोजित कार्यक्रम, देशविरोधी नारेबाजी का आरोप और कैंपस की राजनीति ने उन्हें लगातार सुर्खियों में रखा। अक्टूबर 2016 में एबीवीपी से जुड़े विवाद के बाद छात्र नजीब अहमद के लापता होने का मामला उनके कार्यकाल का सबसे संवेदनशील और चर्चित मुद्दा बना।