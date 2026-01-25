संघर्ष, साधना और सेवा; पद्म पुरस्कार 2026 के वो 4 नाम जिन्होंने भारत को नई दिशा दी

संक्षेप: शिक्षा, संगीत, विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े ऐसे चार भारतीयों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है, आइए जानते हैं उनकी प्रेरक कहानियां, जिन्होंने संघर्ष को साधना और सेवा को जीवन का उद्देश्य बना दिया।

भारत के पद्म सम्मानों की घोषणा के साथ ही वर्ष 2026 में शिक्षा, संगीत, विज्ञान और ज्ञान-साधना के क्षेत्र में चार ऐसे नाम सामने आए हैं, जिनकी जीवन-यात्रा अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसरों से लेकर कर्नाटक के एक गांव में ज्ञान का मंदिर खड़ा करने वाले साधक तक, इन सभी विभूतियों ने अपने-अपने क्षेत्र में समाज को नई दिशा दी है।

काशी की संगीत साधना और संघर्ष की मिसाल हैं प्रो. मंगला कपूर काशी की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाली प्रोफेसर मंगला कपूर को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। वह न केवल एक प्रख्यात शास्त्रीय गायिका और ग्वालियर घराने की प्रतिनिधि हैं, बल्कि भारत की पहली एसिड अटैक सर्वाइवर भी मानी जाती हैं। वर्ष 1965 में हुए एसिड हमले के बाद उन्हें छह वर्षों तक अस्पताल में रहना पड़ा, लेकिन इस पीड़ा ने उनके हौसले को कमजोर नहीं किया। बीएचयू से शिक्षा पूरी कर उन्होंने वहीं संगीत विभाग में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दीं। संगीत को उन्होंने केवल मंच तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क शिक्षा का माध्यम बनाया। ‘काशी की लता’ जैसे सम्मान और राज्यसभा द्वारा रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित मंगला कपूर आज भी नई पीढ़ी के लिए साहस और साधना का प्रतीक हैं।

कालाजार के खिलाफ भारत की वैज्ञानिक लड़ाई वाले प्रो. श्याम सुंदर अग्रवाल बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल को कालाजार के उपचार में ऐतिहासिक योगदान के लिए पद्मश्री मिला है। उन्होंने लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की एकल खुराक से कालाजार के प्रभावी इलाज की विधि विकसित की, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दी। उनका शोध केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचा। मल्टी ड्रग थेरेपी, मिल्टेफोसीन जैसी दवाओं का विकास और आरके-39 जांच पट्टी का परीक्षण, कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम में मील का पत्थर साबित हुआ। उनके प्रयासों से भारत ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को भी लाभ मिला।

कृषि और विज्ञान के साधक डॉ. गोपाल जी त्रिवेदी बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी 95 वर्षीय डॉ. गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। पूसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे डॉ. त्रिवेदी ने बिहार एक्वाकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर संस्था की स्थापना कर खेती और मत्स्य पालन को नई पहचान दी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि उम्र कभी भी नवाचार और सेवा के रास्ते में बाधा नहीं बनती। आज भी उनका कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था और टिकाऊ कृषि मॉडल के लिए मार्गदर्शक माना जाता है।