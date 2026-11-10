पान वाले की बेटी बनीं जज, कानपुर की निशि गुप्ता ने पहले ही प्रयास में टॉपर बनकर रचा इतिहास
कानपुर में पान की दुकान चलाने वाले की बेटी निशि गुप्ता ने UP PCS J परीक्षा में ऑल इंडिया 1st रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। कठिन परिश्रम के बल पर वे अब सिविल जज बन गई हैं।
कहते हैं कि सपने बड़े देखने के लिए किसी बड़े घराने में जन्म लेना जरूरी नहीं होता, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए अटूट मेहनत की जरूरत होती है। इस बात को पूरी तरह सच साबित कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली निशि गुप्ता ने।
एक साधारण परिवार से आने वाली निशि गुप्ता ने देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक UP PCS J (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा) में रैंक 1 हासिल कर पूरे देश में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उनके सिविल जज बनने की यह कहानी आज लाखों छात्रों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।
पान की दुकान चलाने वाले पिता
निशि गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वाली हैं। उनके पिता निरंकार गुप्ता कानपुर के लाजपत नगर इलाके में एक छोटी सी पान की दुकान चलाते हैं। सीमित संसाधनों और साधारण आमदनी के बावजूद उनके पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। निशि ने भी अपने पिता के पसीने की हर एक बूंद की कीमत समझी और अपना पूरा ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पर रखा।
शुरुआती शिक्षा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सफर
निशि की शुरुआती पढ़ाई कानपुर में ही हुई। उन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की शिक्षा फातिमा कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। वे बचपन से ही पढ़ाई में काफी होनहार थीं।
10वीं कक्षा का परिणाम: 77 प्रतिशत अंक
12वीं कक्षा का परिणाम: 92 प्रतिशत अंक
12वीं में बेहतरीन अंक हासिल करने के बाद निशि ने वकालत के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का मन बनाया। इसके लिए उन्होंने प्रसिद्ध इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां से BA LLB (बीए एलएलबी) और LLM की डिग्री हासिल की।
कमजोर विषयों पर फोकस और ऐतिहासिक सफलता
ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद निशि ने बिना कोई समय गंवाए न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश ज्यूडिशियल सर्विस की परीक्षाएं भी दीं, जिससे उनका अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ा।
तैयारी की रणनीति के बारे में बात करते हुए UP PCS J की टॉपर निशि गुप्ता बताती हैं कि उन्होंने कभी अपनी कमजोरियों को छुपाया नहीं, बल्कि अपने कमजोर विषयों को पहचानकर उन पर ज्यादा मेहनत की और बार-बार रिवीजन किया। उनकी इसी निरंतरता और सही रणनीति का परिणाम रहा कि UP PCS J 2022 की परीक्षा का परिणाम आते ही उन्होंने पहला स्थान (Rank 1) प्राप्त कर इतिहास रच दिया। वर्तमान में निशि गुप्ता उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सिविल जज (जूनियर डिविजन) के पद पर कार्यरत हैं।
निशि गुप्ता की यह अभूतपूर्व सफलता साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो आर्थिक तंगी या कोई भी रुकावट आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।
लेखक के बारे मेंPrachi
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