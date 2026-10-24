10वीं और 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका, 7268 पदों पर बंपर भर्ती, आवेदन शुरू
इस भर्ती में कांस्टेबल, फायरफाइटर, ड्राइवर और ट्रैफिक कांस्टेबल समेत कई पद शामिल हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है।
अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, ओडिशा यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (OUSSSC) ने कंबाइंड यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 के तहत 7268 पदों पर भर्ती निकाली है। इस आयोग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में कांस्टेबल, फायरफाइटर, ड्राइवर और ट्रैफिक कांस्टेबल समेत कई पद शामिल हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ousssc.odisha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
12 नवंबर तक करें आवेदन
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन फॉर्म जमा करने और ऑनलाइन फीस का भुगतान करने की अंतिम तारीख 12 नवंबर 2026 रात 10 बजे तक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
किस पद पर कितनी वैकेंसी?
OUSSSC की इस भर्ती के तहत कुल 7268 पदों को भरा जाएगा। साथ ही अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। पद के अनुसार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है-
पद का नाम- पदों की संख्या- आयु सीमा
कांस्टेबल (सिविल)- 4219- 18 से 26 वर्ष
कांस्टेबल (कम्युनिकेशन)- 300- 18 से 23 वर्ष
कांस्टेबल OISF- 2212- 18 से 23 वर्ष
फायरफाइटर- 317- 18 से 25 वर्ष
फायरफाइटिंग ड्राइवर- 62- 18 से 25 वर्ष
ड्राइवर PMT- 154- 18 से 25 वर्ष
ट्रैफिक कांस्टेबल- 4- 21 से 32 वर्ष
कुल पद- 7268
कौन कर सकता है आवेदन?
कांस्टेबल (सिविल): उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है।
कांस्टेबल (कम्युनिकेशन): साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होना चाहिए। निर्धारित विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। नोटिफिकेशन में निर्धारित समकक्ष तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं।
कांस्टेबल OISF: उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है।
फायरफाइटर: 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
फायरफाइटिंग ड्राइवर: 12वीं पास होना आवश्यक है।
ड्राइवर PMT: उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है।
ट्रैफिक कांस्टेबल: 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन?
OUSSSC भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करें-
1. उम्मीदवार सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://ousssc.odisha.gov.in/Public/OUSSSC/Default.aspx पर जाएं।
2. यहां Combined Uniformed Services Examination 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद पर्सनल जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
4. फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की मदद से लॉगिन करें।
5. आवेदन फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी जानकारियां भरें।
6. इसके बाद निर्धारित फॉर्मेट में फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
7. इसके बाद यदि परीक्षा शुल्क लागू है, तो उसका भुगतान करें।
8. सभी जानकारियों को जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।
9. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म और भुगतान की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक-
भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यहां पढ़ें-
https://ousssceabedana.odisha.gov.in/assets/documents/Final%20Advertisdement%20PDF.pdf
कैसे होगा चयन?
भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ अन्य चरण भी शामिल हैं। संबंधित पदों के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक माप परीक्षण (PMT) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से गुजरना पड़ सकता है। ड्राइविंग से जुड़े पदों के लिए ड्राइविंग टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद पात्रता के अनुसार मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट्स वैरिफिकेशन किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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