JOBS: कांस्टेबल और फायरफाइटर बनने का शानदार मौका, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार 12 नवंबर तक 7,268 पदों पर करें आवेदन
सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। कांस्टेबल और फायरफाइटर समेत 7,268 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10वीं-12वीं पास युवा 12 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
खाकी वर्दी पहनने और देश व समाज की सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर सामने आया है। ओडिशा यूनिफॉर्म सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (OUSSSC) ने 'कंबाइंड यूनिफॉर्म सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026' का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 7,268 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 23 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी इस प्रक्रिया के तहत आयोग की आधिकारिक वेबसाइट osssc.odisha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
पदों की पूरी डिटेल्स
इस भर्ती के अंतर्गत कुल सात अलग-अलग श्रेणियों में पद निकाले गए हैं
कांस्टेबल (सिविल): 4,219 पद
कांस्टेबल (OISF): 2,212 पद
फायरफाइटर: 317 पद
कांस्टेबल (कम्युनिकेशन): 300 पद
ड्राइवर PMT: 154 पद
फायरफाइटिंग ड्राइवर: 62 पद
ट्रैफिक कांस्टेबल: 4 पद
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
अलग-अलग पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी।
कक्षा 10वीं पास: कांस्टेबल (OISF) और ड्राइवर PMT के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
कक्षा 12वीं पास: कांस्टेबल (सिविल), फायरफाइटर, फायरफाइटिंग ड्राइवर और ट्रैफिक कांस्टेबल के लिए 12वीं पास या समकक्ष योग्यता आवश्यक है। कांस्टेबल (कम्युनिकेशन) के लिए 12वीं साइंस (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस आदि) अनिवार्य है।
आयु सीमा: अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 से 26 वर्ष रखी गई है, जबकि ट्रैफिक कांस्टेबल के लिए आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ड्राइविंग पदों के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी आवश्यक है।
शारीरिक मापदंड और चयन प्रक्रिया
अनारक्षित (UR) व SEBC पुरुष अभ्यर्थी: न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी, वजन 55 किग्रा और सीना बिना फुलाए 79 सेमी (फुलाकर 84 सेमी) होना चाहिए।
अनारक्षित (UR) व SEBC महिला अभ्यर्थी: न्यूनतम ऊंचाई 158 सेमी और वजन 47.5 किग्रा होना अनिवार्य है।
SC/ST वर्ग (पुरुष व महिला): पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी (वजन 50 किग्रा) तथा महिलाओं के लिए 153 सेमी (वजन 45 किग्रा) तय की गई है।
चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक माप (PMT) व शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), लागू पदों के लिए ड्राइविंग टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा।
आवेदन करने की अंतिम तिथि और तरीका
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल osssc.odisha.gov.in पर जाएं, अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा करें और मांगे गए सभी शैक्षणिक व शारीरिक डॉक्यूमेंट और साफ फोटो/साइन अपलोड करें। आवेदन जमा करने और ऑनलाइन फीस का भुगतान करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2026 (रात 10 बजे तक) है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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