OSSSC की भर्ती एग्जाम डेट क्लैश के बाद OTET परीक्षा टली, जानें नया शेड्यूल

ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा (OTET) की तारीख में बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित होगी। अधिकारियों के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों ने दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तारीख एक ही दिन पड़ने पर विरोध जताया था।

ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा (OTET) की तारीख में बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित होगी। अधिकारियों के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों ने दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तारीख एक ही दिन पड़ने पर विरोध जताया था। उम्मीदवारों की इस चिंता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया। मंगलवार को जारी जानकारी के अनुसार, परीक्षा तिथियों के टकराव को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद OTET की नई तारीख निर्धारित की गई है।

इससे पहले OSSSC की भर्ती परीक्षा प्रशासनिक कारणों से 20 जून से बढ़ाकर 28 जून कर दी गई थी। इतना ही नहीं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSE), ओडिशा ने ओटीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी भी कर दिए थे। लेकिन अभ्यर्थियों ने बताया कि ओडिशा सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (OSSSC) ने भी विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा उसी दिन निर्धारित कर रखी थी। इसके बाद कई अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई। दोनों परीक्षाओं की तारीख एक होने के कारण उम्मीदवारों को परेशानी हो रही थी, जिसके बाद OTET की परीक्षा आगे बढ़ाकर 5 जुलाई कर दी गई।

परीक्षा की टाइमिंग संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, पेपर-1 सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और पेपर-2 दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगा।

कौन-सा पेपर किसके लिए? OTET 2026 में दो पेपर आयोजित किए जाएंगे।

पेपर-I उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं।

पेपर-II उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं।

परीक्षा पैटर्न क्या है? OTET 2026 में प्रत्येक पेपर में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे। कुल 150 अंक की परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा।

न्यूनतम क्वालिफाइंग नंबर बता दें कि OTET 2026 में सफल घोषित होने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 90 अंक (60 प्रतिशत) प्राप्त करने होंगे, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और पीएच श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 82 अंक (55 प्रतिशत) निर्धारित किए गए हैं। इन अंकों से कम स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा।