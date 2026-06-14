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OSSSC Nursing Officer Vacancy: नर्सिंग ऑफिसर के 5989 पदों पर निकली भर्ती, 92,300 रुपये तक सैलरी

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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OSSSC Nursing Officer Recruitment 2026: नर्सिंग ऑफिसर के 5,989 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। GNM व B.Sc नर्सिंग पास उम्मीदवार 13 जुलाई 2026 तक osssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

OSSSC Nursing Officer Vacancy: नर्सिंग ऑफिसर के 5989 पदों पर निकली भर्ती, 92,300 रुपये तक सैलरी

OSSSC Nursing Officer Recruitment 2026: स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ा अवसर सामने आया है। ओडिशा सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (OSSSC) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत नर्सिंग ऑफिसर (ग्रुप-सी) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस मेगा भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य के सभी 30 जिलों में कुल 5,989 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण तारीखें

ओडिशा नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 13 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 तय की गई है। हालांकि, रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपने भरे हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को 13 जुलाई 2026 तक फाइनल सबमिट कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि के बारे में आयोग द्वारा बाद में सूचित किया जाएगा।

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क्या है योग्यता और आयु सीमा?

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उनके पास जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग (B.Sc. Nursing) की डिग्री होनी चाहिए।

काउंसिल रजिस्ट्रेशन: उम्मीदवारों के पास ओडिशा नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।

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भाषा की समझ: यह जिला कैडर की नौकरी है, इसलिए आवेदक ने कक्षा 7 या उससे ऊपर की परीक्षा उड़िया भाषा के विषय के साथ पास की हो।

आयु सीमा: सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, SEBC और महिला उम्मीदवारों) को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

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शानदार सैलरी पैकेज और चयन प्रक्रिया

चयनित होने वाले उम्मीदवारों को ओडिशा संशोधित वेतनमान (ORSP नियम 2017) के पे-मैट्रिक्स लेवल-8 के तहत वेतन दिया जाएगा। इसमें न्यूनतम बेसिक पे 29,200 रुपये से लेकर अधिकतम 92,300 रुपये प्रति माह तक का वेतनमान शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन्हें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे।

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योग्य उम्मीदवारों का चयन एक लिखित परीक्षा और उसके बाद होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर (OMR) आधारित होगी, जिसमें कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। परीक्षा को पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। ध्यान रहे कि इसमें 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, इसलिए छात्रों को बेहद सावधानी से उत्तर देने होंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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