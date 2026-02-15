OSSSC CRE Recruitment 2026: 1518 पदों के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन, तुरंत करें अप्लाई
OSSSC CRE Recruitment 2026: ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग (OSSSC) द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, कुल 1518 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 है। इसके बाद अभ्यर्थी 22 फरवरी 2026 तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
OSSSC CRE Recruitment 2026: ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग (OSSSC) द्वारा निकाली गई कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE) 2026 के तहत बंपर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। अगर आप ओडिशा में सरकारी सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपके पास केवल कल तक का समय शेष है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, कुल 1518 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 है। इसके बाद अभ्यर्थी 22 फरवरी 2026 तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in पर जाकर तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्म जमा कर सकते हैं। अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम घंटों का इंतजार न करें।
पदों की डिटेल्स और विभागों की भूमिका
इस संयुक्त भर्ती परीक्षा (CRE) के माध्यम से ओडिशा सरकार के विभिन्न जिला संवर्गों में रिक्तियों को भरा जाएगा।
सांख्यिकीय क्षेत्र अन्वेषक
सहायक राजस्व निरीक्षक
अमीन
वन रक्षक
लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर
ये पद ग्रामीण विकास, राजस्व और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कामकाज को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए भरे जा रहे हैं।
पात्रता मानदंड
आयोग ने अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की है:
शैक्षणिक योग्यता: अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है। हालांकि, कुछ तकनीकी पदों के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा या विशेष प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो सकती है।
भाषा का ज्ञान: उम्मीदवार को ओडिया भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, क्योंकि यह राज्य स्तरीय सेवा है।
आयु सीमा: उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18/21 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष (1 जनवरी 2026 के आधार पर) के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा का स्वरूप
OSSSC CRE 2026 के लिए चयन एक बहु-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा:
प्रारंभिक परीक्षा : यह छंटनी परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
मुख्य लिखित परीक्षा : इसमें विषय-विशिष्ट ज्ञान और सामान्य योग्यता का परीक्षण होगा।
शारीरिक परीक्षण : वन रक्षक और लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा अनिवार्य होगी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: सफल उम्मीदवारों को उनके प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना होगा। सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल osssc.gov.in पर जाकर 'Apply Online' बटन पर क्लिक करें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो रजिस्ट्रेशन करें, और यदि पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो लॉग-इन करके अपनी जानकारी भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है, जो सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए एक राहत की खबर है।
