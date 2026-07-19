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Sarkari Naukri 2026: ग्रेजुएट्स के लिए 502 पदों पर निकली सरकारी नौकरी, 56000 तक मिलेगी सैलरी

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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OPSC Recruitment 2026: ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) ने पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी विभागों में 502 ग्रुप-A पदों पर भर्ती निकाली है। 21 वर्ष से अधिक आयु के योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Sarkari Naukri 2026: ग्रेजुएट्स के लिए 502 पदों पर निकली सरकारी नौकरी, 56000 तक मिलेगी सैलरी

OPSC Recruitment Online Form 2026: कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) ने विभिन्न राज्य सरकारी विभागों में कुल 502 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं और एक प्रतिष्ठित ग्रुप-A सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है। पशु चिकित्सा सहायक सर्जन के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 से शुरू होकर 24 अगस्त 2026 तक चलेगी। सभी इच्छुक छात्र ओपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in पर जाकर पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं।

पदों की डिटेल्स और विभागों की जानकारी

पशु चिकित्सा सहायक सर्जन: इस पद के लिए सबसे अधिक 436 रिक्तियां निकाली गई हैं, जो कि बैकलॉग पदों को भरने के लिए हैं।

सहायक मत्स्य अधिकारी: इसके तहत कुल 44 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए विशेष अभियान है।

सहायक बागवानी अधिकारी: इस श्रेणी में कुल 22 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी हुई है।

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शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा क्या है?

पशु चिकित्सा सहायक सर्जन: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (B.V.Sc. & A.H.) में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और ओडिशा पशु चिकित्सा परिषद में उनका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। इसके लिए आयु सीमा 21 से 47 वर्ष तय की गई है।

सहायक मत्स्य अधिकारी: उम्मीदवारों के पास बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस (B.F.Sc.) की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए भी आयु सीमा 21 से 47 वर्ष निर्धारित है।

सहायक बागवानी अधिकारी: उम्मीदवार का बागवानी (B.Sc. Horticulture) या कृषि (B.Sc. Agriculture) में स्नातक होना आवश्यक है। इस पद के लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

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शानदार सैलरी पैकेज और चयन प्रक्रिया

चयनित उम्मीदवारों को ओडिशा संशोधित वेतनमान (ORSP) नियमों के तहत बेहतरीन सैलरी और आकर्षक भत्ते दिए जाएंगे। पशु चिकित्सा सहायक सर्जन के पद पर Level-12 के तहत 56,100 रुपये का मूल वेतन मिलेगा। वहीं अन्य दो पदों के लिए Level-10 के तहत वेतन मैट्रिक्स और अन्य भत्ते देय होंगे। उम्मीदवारों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा, पद-वार इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा।

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आवेदन कैसे और कब करें?

सामान्य और SEBC श्रेणी के उम्मीदवारों को 700 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क से पूरी छूट दी गई है। सहायक मत्स्य अधिकारी के पद के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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