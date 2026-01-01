OPSC Odisha Civil Services 2026: ओडिशा सिविल सेवा 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 314 पदों के लिए 20 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन

संक्षेप: OPSC OCS Notification 2026: ओडिशा सिविल सेवा (OCS) परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ग्रुप 'A' और ग्रुप 'B' के कुल 314 पदों को भरा जाएगा।

Jan 01, 2026 02:44 pm IST

OPSC OCS Notification 2026: ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) ने राज्य के प्रशासनिक सेवाओं में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। आयोग ने ओडिशा सिविल सेवा (OCS) परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ग्रुप 'A' और ग्रुप 'B' के कुल 314 पदों को भरा जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया इच्छुक उम्मीदवार ओडिशा लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन की शुरुआत: 20 जनवरी 2026।

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 20 फरवरी 2026 (शाम 5:00 बजे तक)।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 27 फरवरी 2026।

प्रारंभिक परीक्षा की तिथि: 7 जून 2026 (रविवार)।

पदों का विवरण इस साल 314 रिक्तियों में विभिन्न प्रतिष्ठित सेवाएं शामिल हैं, जिनमें प्रमुख रूप से:

ओडिशा प्रशासनिक सेवा (OAS) - 16 पद।

ओडिशा पुलिस सेवा (OPS) - 31 पद।

ओडिशा वित्त सेवा (OFS) - 89 पद।

ओडिशा कराधान और लेखा सेवा - 176 पद।

इनके अलावा सहकारी सेवा और अन्य प्रशासनिक विभागों में भी नियुक्तियां की जाएंगी।

पात्रता और योग्यता शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

ओड़िया भाषा की अनिवार्यता: आवेदक को ओड़िया भाषा बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही, उसने मिडिल स्कूल या हाई स्कूल की परीक्षा ओड़िया भाषा/विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।

आयु सीमा: 1 जनवरी 2025 तक उम्मीदवार की आयु 21 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए (अर्थात जन्म 2 जनवरी 1983 से पहले और 1 जनवरी 2004 के बाद न हुआ हो)। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/SEBC/महिला/Ex-Servicemen) को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया ओडिशा सिविल सेवा में चयन तीन चरणों में होगा:

प्रारंभिक परीक्षा: यह केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी, जिसमें दो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे।

मुख्य परीक्षा : इसमें डिस्क्रिप्टिव प्रकार के पेपर होंगे, जिनमें भाषा, निबंध, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय शामिल हैं।

इंटरव्यू: अंतिम चरण इंटरव्यू का होगा, जो 250 अंकों का होता है।

सैलरी- ग्रुप-A पदों पर उम्मीदवारों को हर महीने 56,100 रुपये लेवल-12 के अनुसार दिया जाएगा। ग्रुप-B पदों पर उम्मीदवारों को हर महीने 44,900 रुपये लेवल-10 के अनुसार दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क सामान्य और SEBC श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि ओडिशा के SC, ST और PwD श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।