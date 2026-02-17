OPSC OCS Recruitment 2026: ग्रेजुएट्स के लिए ओडिशा सिविल सेवा में शामिल होने का सुनहरा, 465 पदों के लिए जल्द करें अप्लाई
OPSC OCS Recruitment 2026: ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) ने ओडिशा सिविल सेवा (OCS) परीक्षा 2026 के माध्यम से ग्रुप ए और ग्रुप बी के विभिन्न सरकारी पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की हुई है। यदि आप भी ओडिशा प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 465 रिक्त पदों को भरा जाना है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि अब बेहद करीब 20 फरवरी 2026 है।
जल्द करें आवेदन, खत्म होने वाली है समय सीमा
आयोग ने स्पष्ट किया है कि योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की विंडो जल्द ही बंद होने वाली है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
पदों की डिटेल्स और योग्यता
इस साल ओपीएससी ओसीएस के जरिए 465 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें ओडिशा प्रशासनिक सेवा (OAS), ओडिशा पुलिस सेवा (OPS), और ओडिशा वित्त सेवा (OFS) जैसे प्रतिष्ठित ग्रुप ए और ग्रुप बी के पद शामिल हैं।
शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा: उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC/Women/PwD) को आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा का पैटर्न
ओडिशा सिविल सेवा भर्ती की चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन चरणों में विभाजित है:
प्रारंभिक परीक्षा : यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी, जो केवल स्क्रीनिंग के लिए है।
मुख्य परीक्षा : प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो डिसक्रिप्वटि टाइप की होगी।
इंटरव्यू: मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार होगी।
कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
- सबसे पहले ओपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Apply Online' बटन पर क्लिक करें।
3. ओडिशा सिविल सेवा 2026 भर्ती लिंक को चुनें और अपना रजिस्ट्रेशन करें।
4. सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट (फोटो और सिग्नेचर) अपलोड करें।
5. यदि कोई शुल्क लागू हो, तो उसका भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
6. भविष्य के लिए भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, क्योंकि किसी भी गलती के मामले में आयोग आवेदन रद्द कर सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स