Odisha Police SI Exam 2025: ओडिशा पुलिस एसआई परीक्षा 2025 स्थगित, नई तिथि जल्द होगी जारी

Odisha Police SI Exam 2025 Postponed: ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) की ओर से सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा, सीपीएसई-2024 को स्थगित कर दिया गया है। लिखित परीक्षा का आयोजन 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर 2025 को होने वाला था। परीक्षा को अगले नोटिस तक स्थगित कर दिया गया है।

ओपीआरबी अध्यक्ष द्वारा जारी एक अधिकारिक नोटिस के माध्यम से यह जानकारी दी गई है। बोर्ड ने इस बदलाव के लिए "अप्रत्याशित घटनाक्रम" को कारण बताया है हालांकि इससे संबंधित स्पेशिफिक जानकारी नहीं दी गई है।

ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (OPRB) के अधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि "कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रमों के कारण बोर्ड ने लिखित परीक्षा सीपीएसई-2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जो पहले 5 अक्टूबर 2025 और 6 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली थी। नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।"

यह घोषणा उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने संयुक्त पुलिस सेवा परीक्षा (सीपीएसई) 2024 के तहत पुलिस उप-निरीक्षक, स्टेशन अधिकारी और अन्य पदों के लिए आवेदन किया था। उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट odishapolice.gov.in पर जाकर नोटिस चेक कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रदेश में 933 सब-इंस्पेक्टर पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

वैकेंसी डिटेल्स- 1. सब-इंस्पेक्टर पुलिस- 609 पद

2. सब-इंस्पेक्टर पुलिस (सशस्त्र)- 253 पद

3. स्टेशन ऑफिसर (अग्निसेवा)- 47 पद

4. सहायक जेलर - 24 पद

सिलेक्शन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगाः एक लिखित आधारित भर्ती परीक्षा (OMR बेस्ड), शारीरिक मानकों का मापन (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)। परीक्षा में तीन पेपर होंगे। पेपर I और पेपर II परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। पेपर III को एक ही सेशन में आयोजित किया जाएगा।