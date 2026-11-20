यह सुविधा ओपनएआई के चैटजीपीटी फॉर अकेडमिक रिसर्चर प्रोग्राम के तहत मिलेगी। कंपनी की इस पहल का उद्देश्य दुनियाभर के शोधकर्ताओं को AI टूल्स की मदद से अपने रिसर्च कार्यों को बेहतर बनाने का मौका देना है।

अगर आप रिसर्चर हैं, तो यह खबर आपके लिए है। ओपनएआई ने भारत के शोधकर्ताओं के लिए एक खास पहल शुरू की है। इसके तहत पात्र शोधकर्ताओं को 12 महीने तक चैटजीपीटी प्लस का मुफ्त सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। यह सुविधा ओपनएआई के चैटजीपीटी फॉर अकेडमिक रिसर्चर प्रोग्राम के तहत मिलेगी। कंपनी की इस पहल का उद्देश्य दुनियाभर के शोधकर्ताओं को AI टूल्स की मदद से अपने रिसर्च कार्यों को बेहतर बनाने का मौका देना है। भारत में इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 30 नवंबर 2026 से शुरू होगी।

ओपनएआईके मुताबिक कंपनी का लक्ष्य इस कार्यक्रम के तहत दुनियाभर के 2 लाख तक शोधकर्ताओं को मुफ्त चैटजीपीटी की सुविधा देना है। इसके लिए 50,000 नए ग्रांट दिए जाएंगे। इनका वितरण पात्र आवेदकों के बीच पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

किसे मिलेगा मुफ्त चैटजीपीटी प्लस का लाभ? यह कार्यक्रम पात्र शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाले रिसर्च फैकल्टी सदस्यों और पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ताओं के लिए है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने संस्थान से जुड़े होने का प्रमाण देना होगा। साथ ही, उन्हें अपने शोध अनुभव की जानकारी भी देनी होगी। पात्रता के लिए आवेदक के नाम पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक रिसर्च पेपर प्रकाशित होना जरूरी है। यह पेपर arXiv, bioRxiv या ChemRxiv जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होना चाहिए।

इसके अलावा, उम्मीदवारों को अपने शोध कार्य का विवरण देना होगा और यह भी बताना होगा कि वे अकादमिक कार्यों में चैटजीपीटी का इस्तेमाल किस तरह करना चाहते हैं। हालांकि, पात्रता की शर्तें पूरी करने से आवेदन मंजूर होने की गारंटी नहीं है। इसके लिए कार्यक्रम से जुड़ी संस्थागत और क्षेत्रीय शर्तों को भी पूरा करना होगा।

हर रिसर्च टीम को मिलेंगी चैटजीपीटी प्लस की तीन सीटें इस कार्यक्रम के तहत चुनी गई प्रत्येक रिसर्च टीम को 12 महीने के लिए चैटजीपीटी प्लस की तीन सीटें मुफ्त दी जाएंगी। इसके लिए एक विशेष रिसर्च वर्कस्पेस उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें एक सीट मुख्य आवेदक और दो सीट उसके सहयोगी शोधकर्ताओं के लिए होंगी।

इस सुविधा के जरिए शोधकर्ता अपने अकादमिक कार्यों के कई चरणों में चैटजीपीटी की मदद ले सकेंगे। इसमें वैज्ञानिक शोध से जुड़ी सामग्री की समीक्षा करना, रिसर्च के नए विचार और परिकल्पनाएं तैयार करना, डेटा का विश्लेषण करना, रिसर्च कोड लिखना और उसमें आने वाली गलतियों को ठीक करना शामिल है। इसके अलावा, शोधकर्ता रिसर्च पेपर और ग्रांट आवेदन तैयार करने में भी चैटजीपीटी की सहायता ले सकेंगे। ओपनएआई की ओर से प्रतिभागियों को ट्रेनिंग और व्यावहारिक सहायता भी दी जाएगी। साथ ही, उन्हें दूसरे शोधकर्ताओं के साथ विचार साझा करने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। कंपनी ने साफ किया है कि इस कार्यक्रम के तहत साझा किए जाने वाले डेटा का इस्तेमाल डिफॉल्ट रूप से उसके AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाएगा।

रिसर्च पायलट प्रोग्राम में सामने आईं ये बातें ओपनएआई के मुताबिक जुलाई में इस कार्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से 33 देशों के करीब 20000 शोधकर्ता इससे जुड़ चुके हैं। कंपनी ने इस दौरान 'Science at the Frontier: How Scientists Use ChatGPT' नाम से एक रिपोर्ट भी जारी की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनएआई की इकोनॉमिक रिसर्च टीम ने पायलट प्रोग्राम में शामिल 1819 वैज्ञानिकों के 5.8 लाख से अधिक वैज्ञानिक संदेशों का विश्लेषण किया। इसके अलावा, 251 प्रतिभागियों के बीच सर्वे भी कराया गया। सर्वे में शामिल शोधकर्ताओं का अनुमान था कि AI की मदद के बिना समान स्तर का काम पूरा करने में उन्हें 1.9 गुना अधिक समय लग सकता था।