ONGC की स्कॉलरशिप से मिलेगा 48000 रु. सालाना, इंजीनियरिंग-मेडिकल-MBA स्टूडेंट्स के लिए शानदार अवसर
ONGC मेरिट स्कॉलरशिप 2025-26 के तहत स्टूडेंट्स को हर साल 48,000 रुपये की आर्थिक मदद मिल रही है। इंजीनियरिंग, मेडिकल या एमबीए कर रहे छात्र 15 मई 2026 तक MY Bharat पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
पढ़ाई का खर्च दिन-ब-दिन आसमान छूता जा रहा है। ऐसे में कई बार होनहार और होशियार छात्रों के सपने महज इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। लेकिन, अगर आप भी किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला ले चुके हैं और फीस की चिंता आपको सता रही है, तो आपके लिए एक बेहद शानदार खबर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) ने अपने फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत 'ONGC मेरिट स्कॉलरशिप 2025-26' का ऐलान कर दिया है। इस बेहतरीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का सीधा मकसद देश के उन होनहार स्टूडेंट्स की मदद करना है, जो आर्थिक तंगी के बावजूद कुछ बड़ा करने का जज्बा रखते हैं। योजना के तहत चुने गए छात्रों को उनके कोर्स के दौरान हर साल 48000 रुपये की शानदार आर्थिक मदद दी जाएगी।
MY Bharat प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर हो रहा है काम
यह स्कॉलरशिप कोई आम योजना नहीं है। इसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के 'MY Bharat' प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इसका फायदा यह है कि पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है और छात्रों को बिना किसी बिचौलिए के सीधा लाभ मिल सकेगा। इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के कंधों से फीस का बोझ हल्का करना है।
किन कोर्सेज के लिए मिलेगी यह स्कॉलरशिप?
अगर आपने हाल ही में किसी रेगुलर और फुल-टाइम कोर्स के पहले साल में एडमिशन लिया है, तो आप इसके लिए पूरी तरह से योग्य हैं। मुख्य रूप से यह स्कॉलरशिप इन फील्ड्स के लिए दी जा रही है:
इंजीनियरिंग (बैचलर डिग्री प्रोग्राम)
MBBS (मेडिकल की पढ़ाई)
MBA (मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन)
जियोलॉजी या जियोफिजिक्स में मास्टर डिग्री
क्या-क्या फायदे मिलेंगे?
इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को पढ़ाई के दौरान कई बड़े फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल ₹48,000 सीधे आपके बैंक खाते में (DBT के जरिए) ट्रांसफर किए जाएंगे। यह पैसा आपकी ट्यूशन फीस और पढ़ाई से जुड़े बाकी खर्चों को कवर करने में बड़ी मदद करेगा। अगर आपका एकेडमिक परफॉरमेंस अच्छा रहता है, तो यह मदद पूरे कोर्स के दौरान हर साल रिन्यू की जाएगी।
कौन कर सकता है अप्लाई?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं:
1. आवेदन करने वाला छात्र भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
3. आप ऊपर बताए गए प्रोफेशनल कोर्सेज में से किसी एक में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए।
4. 12वीं क्लास या ग्रेजुएशन (कोर्स के आधार पर) में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं।
5. आपकी पारिवारिक आय एक तय सीमा के अंदर होनी चाहिए (यह सीमा अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से बदल सकती है)।
6. आप मौजूदा समय में किसी और बड़ी सरकारी या प्राइवेट स्कॉलरशिप का फायदा न ले रहे हों।
योजना में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसमें SC, ST, OBC, जनरल और EWS कैटेगरी के छात्रों के लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा, एक बड़ा हिस्सा खास तौर पर छात्राओं के लिए आरक्षित किया गया है, ताकि लड़कियों की शिक्षा को और बढ़ावा मिल सके।
अप्लाई करने का पूरा तरीका
इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 15 मई 2026 तय की गई है। इसके बाद आने वाले किसी भी फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
सबसे पहले 'MY Bharat scholarship' की ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल पर जाएं।
वहां 'Register Now' बटन पर क्लिक करें और अपना नाम, पता और जन्मतिथि जैसी बेसिक जानकारी भरें।
इसके बाद आपको अपनी मार्कशीट, आईडी प्रूफ और इनकम सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी।
सारी जानकारी सही-सही भरने के बाद फॉर्म को 'Submit' कर दें और भविष्य के लिए अपना एप्लीकेशन आईडी जरूर सेव करके रख लें।
छात्रों के लिए अन्य सरकारी योजनाएं भी हैं मौजूद
आपको बता दें कि ONGC के अलावा भी देश में छात्रों के लिए कई बेहतरीन योजनाएं चल रही हैं। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली सरकार SC, ST और OBC छात्रों के लिए ट्यूशन फीस रिफंड और मेरिट के आधार पर 8,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये सालाना तक की स्कॉलरशिप दे रही है। इसी तरह कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना' चलाई जा रही है।
राज्यों की बात करें तो मेघालय में UPSC की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 'CM-INSPIRE' स्कीम चल रही है, जो सिविल सर्विसेज का सपना देखने वालों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देती है। वहीं, हाल ही में शुरू की गई 'PM Internship Scheme' युवाओं को इंडस्ट्री का सीधा अनुभव और स्टाइपेंड देकर उन्हें रोजगार के लिए पूरी तरह से तैयार कर रही है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव