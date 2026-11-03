ओएनजीसी में 3,047 पदों पर निकली बंपर भर्ती, बिना परीक्षा मेरिट से होगा चयन, 20 नवंबर तक करें अप्लाई
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने अप्रेंटिस के 3,047 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
देश की सबसे बड़ी महारत्न सरकारी कंपनियों में से एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) में काम करने और अनुभव हासिल करने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आया है। ओएनजीसी ने अपने विभिन्न सेक्टरों और 24 कार्य केंद्रों में अप्रेंटिस के 3,047 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इस भर्ती अभियान के तहत 10वीं, 12वीं, आईटीआई (ITI), डिप्लोमा और ग्रेजुएशन डिग्री धारक अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मौका दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस भर्ती में चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
योग्यता, आयु सीमा और स्टाइपेंड डिटेल्स
ओएनजीसी अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए विभिन्न पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तय की गई है-
शैक्षणिक योग्यता: 10वीं/12वीं पास, संबंधित ट्रेड में आईटीआई (ITI) सर्टिफिकेट, 3-वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री (BA, B.Com, B.Sc, BBA, B.E., B.Tech)।
आयु सीमा: उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए।आयु की गणना 29 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और PwBD अभ्यर्थियों को 10 से 15 वर्ष) को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।
मासिक स्टाइपेंड
ट्रेड अप्रेंटिस (10वीं/12वीं): 8,200 रुपये प्रति माह
1-वर्षीय ITI: 9,600 रुपये प्रति माह
2-वर्षीय ITI: 10,560 रुपये प्रति माह
डिप्लोमा अप्रेंटिस: 10,900 रुपये प्रति माह
ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 12,300 रुपये प्रति माह
चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अभ्यर्थियों का चयन किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के बजाय योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाएगा।
आवेदन शुरू होने की तिथि: 29 अक्टूबर 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 20 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक)
रिजल्ट/मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावित तिथि: 15 दिसंबर 2026
आवेदन शुल्क: सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक अभ्यर्थी इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं-
Trade Apprentice पदों के लिए NAPS पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर और Graduate/Technician Apprentice के लिए NATS पोर्टल nats.education.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें।
इसके बाद ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर 'Careers' या अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाएं।
नोटिफिकेशन संख्या ONGC/APPR/1/2026 के तहत अपनी पसंद के कार्य केंद्र और ट्रेड का चयन करें।
आवेदन फॉर्म में सभी मांगी गई जानकारियां सही-सही भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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