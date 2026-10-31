आईटीआई डिप्लोमा, ग्रेजुएट वालों की मौज, ONGC में 3047 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती; 20 नवंबर तक करें आवेदन
ओएनजीसी ने 3047 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 29 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक ongcindia.com पर होंगे। योग्यता आयु सीमा स्टाइपेंड और आवेदन का तरीका यहां पढ़ें।
सरकारी तेल कंपनी में काम सीखकर करियर की नींव रखना चाहते हैं तो यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए। देश की दिग्गज कंपनी ओएनजीसी ने 3047 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन 29 अक्टूबर से चालू हैं। आखिरी तारीख 20 नवंबर 2026 है। ये पद देहरादून, दिल्ली, जोधपुर, गोवा, हजीरा, मुंबई, उरण और पनवेल के लिए हैं। भर्ती का विज्ञापन नंबर ONGC/APPR/1/2026 है। यह भर्ती अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होगी। यानी यह ट्रेनिंग है और पक्की नौकरी नहीं।
कौन कर सकता है आवेदन
दसवीं पास से लेकर आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट तक कई तरह के उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। हर ट्रेड की अपनी अलग योग्यता तय है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन में अपना ट्रेड जरूर देखिए। उम्र 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। गिनती 29 नवंबर 2026 की तारीख से होगी। एससी और एसटी वर्ग को 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी को 3 साल की राहत है। दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 से 15 साल तक की छूट दी गई है। एक शर्त और है। उम्मीदवार या तो पात्र जिलों का निवासी हो या उसने वहीं से पढ़ाई की हो। जिलों की सूची अनुलग्नक एक में दी गई है। उम्मीदवार का सेहतमंद होना भी जरूरी है।
इन्हें नहीं मिलेगा मौका
जो पहले अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वे आवेदन नहीं कर सकते। एक साल या उससे ज्यादा काम का तजुर्बा रखने वाले भी बाहर रहेंगे। जिन्होंने तीन साल से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली वे भी दावेदारी नहीं कर पाएंगे।
कितना मिलेगा वजीफा
हर महीने 8200 से 12300 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा। रकम योग्यता के हिसाब से तय होगी। ट्रेनिंग का समय सभी ट्रेड में 12 महीने रखा गया है। ट्रेनिंग के बाद कंपनी में पक्की नौकरी देना ओएनजीसी की जिम्मेदारी नहीं होगी।
कैसे होगा चयन
कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। पहले सारे आवेदन इकट्ठा होंगे। फिर उनकी जांच की जाएगी। इसके बाद योग्यता परीक्षा के नंबरों पर कामचलाऊ मेरिट लिस्ट बनेगी। दस्तावेजों की जांच के बाद फाइनल लिस्ट आएगी। अगर दो उम्मीदवारों के नंबर बराबर निकले तो उम्र में बड़े को तरजीह मिलेगी। नतीजे की तारीख 15 दिसंबर 2026 बताई गई है।
कैसे भरें फॉर्म
आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। हाथ से भेजा गया फॉर्म नहीं माना जाएगा। एनएपीएस ट्रेड वालों को apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्टर करना होगा। एनएटीएस ट्रेड वालों के लिए पोर्टल nats.education.gov.in है। सारी जानकारी सोच समझकर भरिए। गलती हुई तो पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। अपने पास ये कागज तैयार रखिए। जन्मतिथि का प्रमाण। मार्कशीट और प्रमाणपत्र। डिप्लोमा डिग्री या आईटीआई सर्टिफिकेट। जाति प्रमाणपत्र। दिव्यांगता प्रमाणपत्र। और कोई वैध पहचान पत्र। नोटिफिकेशन में आवेदन शुल्क का जिक्र नहीं है। फिर भी पोर्टल पर आखिरी बार जरूर देख लें।
एक जरूरी चेतावनी
सिफारिश या दबाव लगाने की कोशिश उम्मीदवार को भारी पड़ेगी। ऐसा करने पर उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर नजर बनाए रखिए। आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिए। पोर्टल पर भीड़ बढ़ती है और सर्वर धीमा पड़ जाता है। आज ही फॉर्म भर दीजिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव