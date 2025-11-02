Hindustan Hindi News
ONGC Apprentice Recruitment 2025: 2623 अप्रेंटिस पदों पर 10वीं पास से लेकर ग्रैजुएट करें अप्लाई, लास्ट डेट नजदीक

संक्षेप: ONGC Apprentice Recruitment 2025: ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) की ओर से जल्द ही 2623 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अभई अधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर अप्लाई करें।

Sun, 2 Nov 2025 04:34 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
ONGC Apprentice Recruitment 2025 Apply Online: ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) की ओर से जल्द ही अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 2623 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर अभी जाकर अप्लाई करें। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2025 तय की गई है। चयनित उम्मीदवारों का रिजल्ट 26 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता-

हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग- अलग-अलग है। उम्मीदवारों का 10वीं पास, आईटीआई पास या ग्रैजुएट होना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 6 नवंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

स्टाईपेंड-

1. ग्रैजुएट अप्रेंटिस-12,300 रुपये

2. तीन वर्षीय डिप्लोमा- 10,900 रुपये

3. ट्रेड अप्रेंटिस (10वीं/12वीं) - 8,200 रुपये

4. ट्रेड अप्रेंटिस ( एक वर्षीय आईटीआई ट्रेड) - 9,600 रुपये

5. ट्रेड अप्रेंटिस ( दो वर्षीय आईटीआई ट्रेड) - 10,560 रुपये

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

