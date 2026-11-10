विवादों के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी का बड़ा कमबैक! सरकारी निगरानी में MBBS की सभी 200 सीटें फुल
दिल्ली ब्लास्ट जांच के घेरे में आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सरकार के टेकओवर और कड़े सुधारों के बाद MBBS की सभी 200 सीटें भर गईं।
एक साल पहले दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए दर्दनाक बम धमाके के बाद फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी अचानक देश भर की सुर्खियों में आ गई थी। जांच एजेंसियों की कड़ी पड़ताल के बाद, इस यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज ने अब एक नया मोड़ लिया है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद हालिया एडमिशन साइकिल में यूनिवर्सिटी की सभी 200 एमबीबीएस (MBBS) सीटें पूरी तरह भर गई हैं।
नवंबर 2025 में हुए उस हादसे में 15 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी में कार्यरत कुछ डॉक्टरों और सहयोगियों की संलिप्तता की जांच की थी। इसके बाद छात्रों और उनके माता-पिता के मन में कॉलेज के भविष्य को लेकर भारी चिंता पैदा हो गई थी। हालांकि, अब सरकारी निगरानी में पढ़ाई-लिखाई पूरी तरह सामान्य हो चुकी हैं।
राज्य सरकार ने मार्च 2026 में संभाली थी कमान
अल-फलाह यूनिवर्सिटी को चलाने में कई कमियों और वैधानिक उल्लंघनों की जांच रिपोर्ट के बाद, मार्च 2026 में राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया था।आईएएस अमित कुमार अग्रवाल को 21 मार्च 2026 को यूनिवर्सिटी का प्रशासक नियुक्त किया गया। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (फरीदाबाद) के रजिस्ट्रार अजय रंगा को अल-फलाह के कुलपति (VC) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक और मुख्य वित्त अधिकारी जैसे प्रमुख पदों पर भी अनुभवी सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। यूनिवर्सिटी के संस्थापक-अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तार किया गया था।
केंद्रीय काउंसलिंग और बायोमीट्रिक सिस्टम से पारदर्शी व्यवस्था
हरियाणा के रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित केंद्रीय काउंसलिंग के जरिए इस बार सभी 200 MBBS सीटों का पारदर्शी आवंटन किया गया। प्रशासन ने फैकल्टी सुधार के लिए कई कड़े कदम उठाए।
शिक्षकों की नई भर्ती: न्यूज पेपर एडवरटाइजमेंट के जरिए लगभग 80% फैकल्टी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा गया और सभी के लिए एक समान व बेहतर वेतन ढांचा लागू किया गया।
फर्जी फैकल्टी पर कार्रवाई: पहले जो प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर बिना पढ़ाए सिर्फ नाम दर्ज करवाकर सैलरी लेते थे, उन सभी को हटा दिया गया और सख्त बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया।
सख्त पुलिस वेरीफिकेशन: सभी पुराने व नए छात्रों, कर्मचारियों और सहयोगियों का नए सिरे से पुलिस वेरीफिकेशन पूरा कराया गया।
पढ़ाई के माहौल में लौटा भरोसा
प्रशासन का कहना है कि जहां पिछले साल एडमिशन में 196 सीटें भरी थीं, वहीं इस बार पूरी 200 सीटें भर गई हैं। छात्र और अभिभावक अब यूनिवर्सिटी के नए पारदर्शी माहौल और कड़े सुरक्षा मानकों पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का पूरा ध्यान छात्रों को बेहतरीन मेडिकल शिक्षा देने पर है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स