IAF Success Story: मैकडॉनल्ड्स के काउंटर से भारतीय वायुसेना के आसमान तक, मिलिए जांबाज अफसर भव्य शाह से

संक्षेप: Army Success Story: सफलता की कहानियां अक्सर पसीने और संघर्ष की स्याही से लिखी जाती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है भारतीय वायुसेना (IAF) के नवनियुक्त अधिकारी भव्य शाह की।

IAF Success Story: सफलता की कहानियां अक्सर पसीने और संघर्ष की स्याही से लिखी जाती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है भारतीय वायुसेना (IAF) के नवनियुक्त अधिकारी भव्य शाह की। कभी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए मैकडॉनल्ड्स के काउंटर पर बर्गर सर्व करने वाले भव्य आज नीली वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार हैं। उनकी यह यात्रा साबित करती है कि अगर इरादे फौलादी हों, तो गरीबी की दीवारें आपको उड़ने से नहीं रोक सकतीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

संघर्षपूर्ण शुरुआती दिन भव्य शाह का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। उनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी था जब आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया था। लेकिन भव्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए एक फास्ट-फूड चेन 'मैकडॉनल्ड्स' में काम करना शुरू किया। वे वहां काउंटर पर ऑर्डर लेते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो समय बचता, उसे वे अपनी किताबों और सपनों को समर्पित कर देते थे।

वायुसेना का सपना और मेहनत भव्य का हमेशा से सपना था कि वे सशस्त्र बलों का हिस्सा बनें। मैकडॉनल्ड्स में काम करने के दौरान भी उनकी नजरें हमेशा अपने लक्ष्य पर टिकी रहीं। उन्होंने एएफसीएटी (AFCAT) जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। भव्य बताते हैं कि काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था, लेकिन उनकी इच्छाशक्ति ने उन्हें कभी थकने नहीं दिया। कई प्रयासों और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनका चयन भारतीय वायुसेना में हो गया।

पासिंग आउट परेड में छलकी खुशी हाल ही में वायुसेना अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड (POP) के दौरान जब भव्य शाह के कंधों पर सितारों सजे, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें गर्व से नम हो गईं। भव्य की सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए एक उम्मीद है जो संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं।