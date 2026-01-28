OJEE 2026 Registration: ओडिशा जेईई 2026 के लिए आवेदन आज से शुरू, 22 मार्च तक करें अप्लाई

संक्षेप: OJEE 2026 Registration: ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (OJEE) कमेटी ने OJEE 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज, 28 जनवरी 2026 से आधिकारिक वेबसाइट ojee.nic.in पर शुरू कर दी है।

Jan 28, 2026 03:24 pm IST

OJEE 2026: ओडिशा के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेने का सपना देख रहे छात्रों के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (OJEE) कमेटी ने OJEE 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज, 28 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है। जो छात्र विभिन्न अंडरग्रेजुएट (UG), पोस्टग्रेजुएट (PG) और लेटरल एंट्री कोर्सेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ojee.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें OJEE कमेटी द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा का संभावित शेड्यूल इस प्रकार है:

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 28 जनवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 22 मार्च 2026

एडमिड कार्ड जारी होने की तिथि: अप्रैल 2026 (संभावित)

OJEE 2026 परीक्षा की तारीखें: 4, 5, 7, 8 और 9 मई 2026

परिणाम की घोषणा: जून 2026 का प्रथम सप्ताह (संभावित)

किन कोर्सेज में मिलेगा प्रवेश? यह परीक्षा ओडिशा के विभिन्न संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन का प्रवेश द्वार है। इसमें शामिल प्रमुख कोर्सेज हैं।

UG कोर्सेज: B.Pharm, B.CAT, B.Sc Nursing.

PG कोर्सेज: MBA, MCA, M.Tech, M.Arch, M.Plan, M.Sc (कम्प्यूटर साइंस)

लेटरल एंट्री: B.Tech और B.Pharm के द्वितीय वर्ष में सीधा प्रवेश।

विशेष नोट: B.Tech, B.Arch, B.Plan, MBBS, BDS, BAMS और BHMS जैसे कोर्सेज में दाखिले के लिए छात्रों को JEE (Main) या NEET (UG) परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

पात्रता और नियम ओडिशा से बाहर के उम्मीदवार भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वे केवल प्राइवेट कॉलेजों की सीटों के लिए पात्र होंगे। सरकारी कॉलेजों की सीटें केवल ओडिशा के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हैं। हालांकि, B.CAT कोर्स के लिए सभी राज्यों के छात्र पात्र हैं।

आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड) सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ojee.nic.in पर जाएं। 2. होमपेज पर "Registration for OJEE 2026" लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।

4. लॉग-इन करने के बाद, अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

5. निर्धारित प्रारूप में अपना फोटो, हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करें।

6. ऑनलाइन माध्यम (डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।