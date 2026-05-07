OFSS Bihar Inter Admission Cut Off : बिहार इंटर दाखिले में साइंस में 95 तो कॉमर्स में 90 प्रतिशत तक गया कटऑफ
मुजफ्फरपुर जिले में जिले में 418 प्लस-2 स्कूल और इंटर कॉलेजों में नामांकन शुरू हुआ। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कटऑफ अधिक गया है। ग्रामीण स्कूलों में 90 से 95 फीसदी वालों का पहली मेरिट लिस्ट में नाम आया है।
मुजफ्फरपुर जिले में इंटर एडमिशन में इस बार साइंस में 95 तो कॉमर्स में 90 फीसदी तक कटऑफ गया है। बिहार बोर्ड की ओर से जारी पहली मेरिट लिस्ट में साइंस और कॉमर्स का कटऑफ सबसे अधिक गया है। यही नहीं, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण स्कूलों में अधिक कटऑफ है। जिले में 418 प्लस-2 स्कूल और इंटर कॉलेजों में नामांकन की शुरुआत बुधवार से हो गई।
ग्रामीण स्कूलों में 90 से 95 फीसदी अंक वालों का पहली मेरिट लिस्ट में नाम शामिल किया गया है। आर्ट्स में इन दोनों संकाय की अपेक्षा कम अंक पर छात्रों का नामांकन हो रहा है। किस स्कूल-कॉलेज में संकायवार कितने अंक पर नामांकन लिया जाएगा, इसको लेकर बोर्ड के ओएफएसएस पोर्टल पर कटऑफ जारी किया गया है। हाईस्कूल दामोदरपुर कांटी में साइंस में सबसे अधिक 95.40 कटऑफ पर नामांकन हो रहा है। आरक्षित कोटि में 50 से 74 फीसदी कटऑफ गया है। इसी तरह साइंस में रेवा प्लस-2 स्कूल में 95.2 फीसदी, प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल सरैया में 87 फीसदी, हरिदासपुर प्लस-2 स्कूल में 86, सरैया प्लस-2 स्कूल में 85.40 फीसदी पर साइंस में नामांकन लिया जा रहा है।
जिले के स्कूल-कॉलेजों में आर्ट्स में अधिकतम कटऑफ 80 फीसदी गया है। इसमें आदिगोपालपुर प्लस स्कूल में 80.40 फीसदी, रेवा प्लस 2 स्कूल में 77.33, पिलखी प्लस-2 स्कूल में 76.40, मझौली खेतल प्लस-2 स्कूल में आर्ट्स में 75.20 फीसदी, सरय सैयद अली स्कूल में 73.40, गोपालपुर सकरा में 71 फीसदी पर आर्ट्स में नामांकन लिया जा रहा है।
जिला स्कूल में कॉमर्स की पढ़ाई, प्लस-2 में छात्राओं का भी दाखिला
शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित जिला स्कूल में पहली बार इंटर में कॉमर्स की पढ़ाई होगी। जिला स्कूल में अब तक केवल साइंस और आर्ट्स में ही नामांकन होता था। इस बार कॉमर्स में 40 सीटें बिहार बोर्ड की ओर से आवंटित की गई हैं। जिला स्कूल के प्राचार्य जीबू झा ने बताया कि इस बार से जिला स्कूल में प्लस 2 में केवल छात्र ही नहीं बल्कि छात्राओं का भी नामांकन लिया जाएगा। हाईस्कूल में यहां केवल छात्र के लिए ही नामांकन की व्यवस्था है। प्लस स्कूल में अब को-एजुकेशन होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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