OFSS Bihar Inter 1st Merit List : बिहार बोर्ड इंटर में दाखिले को आज जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट, Link
Bihar Inter 1st Merit List : बिहार इंटर एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट आज आएगी। 12 मई तक दाखिले होगा। ओएफएसएसस https://ofss bihar.net पोर्टल पर मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 11 बजे दिन में किया जायेगा।
बिहार के प्लस टू स्कूलों में इंटर में दाखिले के लिए पहली मेधा सूची मंगलवार को जारी हो जाएगी। पहली मेधा के आधार पर 12 मई तक दाखिले होगा। ओएफएसएसस, https://ofss bihar.net पोर्टल पर मेधा सूची का प्रकाशन 11 बजे दिन में किया जायेगा। इसके साथ ही दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जायेगी। विद्यार्थियों को दाखिले के लिए इंटिमेशन लेटर पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। छात्र छात्राओं को यूजर आईडी डाल लेटर अपलोड करना होगा। इसके बाद आवंटित संस्थानों में दाखिले लेना होगा।
राज्य के 17.50 लाख सीटों पर 12 मई तक होगा दाखिला
राज्य के 10,010 प्लस टू स्कूलों में 17.50 लाख सीटों पर 11वीं में दाखिले होगा। पटना जिले में 450 से अधिक स्कूलों में दाखिले लिया जायेगा। पहली सूची के आधार पर दाखिले 12 मई तक हो सकेगा। बोर्ड ने कहा है कि जिनका नाम प्रथम मेधा सूची में नहीं है, वे 12 मई तक नया विकल्प भर सकते हैं। इसमें छात्र नये स्कूलों या संकाय का चुनाव कर सकते हैं। न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 विकल्प वे भर सकेंगे। स्कूलों को कहा गया है कि वे दाखिले के अगले दिन ओएफएसएस पोर्टल पर लिस्ट अनिवार्य रूप से अपलोड कर दें।
असंतुष्ट आवेदक स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे
पहली लिस्ट में स्कूल आवंटन से असंतुष्ट आवेदक स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। लेकिन जरूरी होगा कि वे पहले उस संस्थान में एडमिशन लें, जहां उनका चयन हुआ है अन्यथा आवेदन रद्द हो जायेगा। वहां दाखिले के बाद ही वे दूसरे या तीसरे चयन सूची से एडमिशन ले सकेंगे। स्लाइड अप का विकल्प 12 मई तक अपनाना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी