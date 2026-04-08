OFSS Bihar 11th Admissions : बिहार 11वीं एडमिशन के लिए आवेदन आज से, 17.50 लाख से अधिक सीटें, जानें नियम
OFSS Bihar 11th admissions online form 2026: बिहार इंटर 11वीं कक्षा के लिए दाखिले का फॉर्म आज से ofssbihar.net पर जाकर भर सकेंगे। 17.50 लाख से अधिक सीटों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
OFSS Bihar 11th admissions online form 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने सत्र 2026–2028 के लिए इंटरमीडिएट 11वीं में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज बुधवार से शुरू होगी और 18 अप्रैल तक चलेगी। फॉर्म आज 11 बजे खुलेगा। राज्य के 10 हजार इंटरमीडिएट स्तर के संस्थानों के 17.50 लाख से अधिक सीटों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्र-छात्राएं बिहार बोर्ड के ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स (ओएफएसएस) पोर्टल ofssbihar.net के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
पिछले वर्ष के कट-ऑफ मार्क्स देखकर प्रेफरेंस भरें
विद्यार्थी अपने घर से, सहज वसुधा केंद्र, या इंटरनेट कैफे से फॉर्म भर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर और एक ई-मेल आईडी का उपयोग केवल एक ही आवेदन के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले पिछले वर्ष के कट-ऑफ मार्क्स (जो OFSS की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं) को देख लें, ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार सही कॉलेजों का चुनाव कर सकें
कॉलेज/स्कूल का विकल्प (Choosing Options)
विद्यार्थी को कम से कम 10 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प (कॉलेज या स्कूल) चुनने होंगे। एक बार विकल्प लॉक करने के बाद उनमें बदलाव संभव नहीं होगा, इसलिए अपनी प्राथमिकता के अनुसार ही कॉलेज चुनें।
चयन का आधार
नामांकन के लिए चयन मुख्य रूप से विद्यार्थी द्वारा मैट्रिक (10वीं) परीक्षा में प्राप्त अंकों (मेधा अंक), उनके द्वारा आवेदन में भरे गए विकल्पों की प्राथमिकता और बिहार सरकार के आरक्षण नियमों पर आधारित होता है
आवेदन शुल्क
कुल आवेदन शुल्क 350/- है।
इसका भुगतान ऑनलाइन (डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग ) या बैंक चालान (एचडीएफसी या इंडियन बैंक ) के माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज/जानकारी
- मैट्रिक (10वीं) का रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि।
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ (स्कैन किया हुआ)।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
- यदि विद्यार्थी बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से है, तो उसे अपने प्राप्तांक खुद भरने होंगे।
कैसे आवेदन करें
- विद्यार्थी www.ofssbihar.net पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और 'Common Prospectus' को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- 'Apply for Admission (Common Application Form)' लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में अपना बोर्ड, उत्तीर्ण होने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
- अपना पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करके अपलोड करें ।
- अपना पत्राचार का पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें।
- कॉलेज का चयन: विद्यार्थी को न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 शिक्षण संस्थानों के विकल्प चुनने होंगे।
फॉर्म भरने के बाद उसे 'Preview' करें और सभी जानकारी सही होने पर 'Submit' करें ।
- मोबाइल नंबर पर आए OTP के माध्यम से आवेदन को सत्यापित करें।
आरक्षण
अनुसूचित जाति (SC) 16%
अनुसूचित जनजाति (ST) 01%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) 18%
पिछड़ा वर्ग (BC) | 12%
पिछड़ा वर्ग की महिला (WBC) 03%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 10%
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी