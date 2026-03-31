OFSS Bihar Board 11th Admissions 2026: बिहार 11वीं एडमिशन 8 अप्रैल से शुरू, यहां समझें ऑनलाइन अप्लाई का पूरा तरीका
Bihar Board Inter College Admission 2026: बिहार राज्य के इंटरमीडिएट कॉलेजों और स्कूलों में सत्र 2026-28 के लिए 11वीं कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया 8 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है।
OFSS Bihar Board 11th Admissions 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य के इंटरमीडिएट कॉलेजों और स्कूलों में सत्र 2026-28 के लिए 11वीं कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया 8 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है। बिहार बोर्ड ने इस संबंध में दिशा-निर्देश और तिथि जारी कर दी है।
जो छात्र इस वर्ष मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे अब अपनी पसंद के स्ट्रीम—आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स—में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए 'ओएफएसएस' (OFSS) पोर्टल का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
कैसे होगा आवेदन? (OFSS पोर्टल के जरिए)
बिहार बोर्ड में इंटर एडमिशन के लिए छात्रों को 'ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स' यानी OFSS की आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.org पर जाना होगा। आवेदन की शुरुआत 8 अप्रैल 2026 से होगी। आवेदन का तरीका पूरी तरह ऑनलाइन है। छात्र अपने घर से, सहज वसुधा केंद्र से या साइबर कैफे से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करते समय छात्रों को कम से कम 10 और अधिकतम 20 कॉलेजों या स्कूलों का विकल्प चुनने की आजादी होगी।
योग्यता और पात्रता
11वीं में दाखिले के लिए वे सभी छात्र पात्र हैं जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE) या किसी अन्य राज्य बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की है। बिहार बोर्ड के छात्रों का डेटा पोर्टल पर पहले से मौजूद रहेगा, जबकि अन्य बोर्ड के छात्रों को अपने प्राप्तांक और जानकारी मैन्युअली भरनी होगी।
एडमिशन शुल्क
बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन के लिए छात्रों को 350 रुपये का शुल्क देना होगा। इस शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-चालान के जरिए किया जा सकता है। याद रखें, बिना शुल्क भुगतान के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जरूरी डॉक्यूमेंट
आवेदन करने से पहले छात्र इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखें ताकि फॉर्म भरते समय कोई असुविधा न हो:
मैट्रिक (10वीं) का रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि।
एक वैलिड मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी आएगा)।
एक ईमेल आईडी।
हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो (स्कैन की हुई)।
सिग्नेचर की स्कैन कॉपी।
आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
चयन प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट
आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, बिहार बोर्ड छात्रों के 10वीं के अंकों और उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के विकल्पों के आधार पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करेगा। जिन छात्रों का नाम पहली लिस्ट में आएगा, उन्हें आवंटित कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। इसके बाद दूसरी और तीसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी। यदि सीटें खाली रहती हैं, तो ‘स्पॉट एडमिशन’ का मौका भी दिया जाएगा।
छात्रों के लिए विशेष सलाह
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को कॉलेजों का विकल्प चुनते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अपने अंकों के अनुसार ही कॉलेजों की प्राथमिकता तय करें। साथ ही, आवेदन करने के बाद प्राप्त होने वाले 'कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म' (CAF) की कॉपी और भुगतान रसीद को सुरक्षित रखें, क्योंकि एडमिशन के समय इनकी आवश्यकता होगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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