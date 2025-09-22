Hindi Newsकरियर न्यूज़ofbl apprentices recruitment 2025 apply online graduate technician
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने का शानदार मौका, 24 सितंबर आवेदन की आखिरी तारीख; जानिए योग्यता
OFBL ने 42 Graduate और Technician Apprentices पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की। योग्य उम्मीदवार 24 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Mon, 22 Sep 2025
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल (OFBL) ने OFBL Apprentices Recruitment 2025 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत 42 Graduate और तकनीशियन अप्रेंटि पदों पर चयन किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 08 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट munitionsindia.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
OFBL Recruitment 2025: पद विवरण
इस भर्ती में कुल 42 पद हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं:
|पद का नाम
|कुल पद
|स्टाइपेंड
|ग्रेजुएट अप्रेंटिस (GA)
|12
|9,000 रुपये/माह
|तकनीशियन अप्रेंटिस (TA)
|12
|8,000 रुपये/माह
|नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस (GA)
|18
|9,000 रुपये/माह
उम्र सीमा और पात्रता
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु: 25 वर्ष
उम्र सीमा में छूट सरकारी नियमों के अनुसार लागू।
योग्यता
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक या डिप्लोमा।
- सामान्य स्नातक (B.A, B.Sc., B.Com) भी योग्य हैं।
- राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क
चयन उम्मीदवारों की योग्यता और परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखें।
महत्वपूर्ण तिथिया
- ऑनलाइन आवेदन शुरू: 08-09-2025
- आवेदन की अंतिम तिथि: 24-09-2025
कैसे करें आवेदन
उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट munitionsindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करना भी संभव है।
