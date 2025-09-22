ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने का शानदार मौका, 24 सितंबर आवेदन की आखिरी तारीख; जानिए योग्यता

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल (OFBL) ने OFBL Apprentices Recruitment 2025 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत 42 Graduate और तकनीशियन अप्रेंटि पदों पर चयन किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 08 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट munitionsindia.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।