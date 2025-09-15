गरीबी और मजदूरी के बीच भी रखा पढ़ाई का ध्यान, NEET में चमकी आदिवासी बेटी; अब बनेगी डॉक्टर

कालाहांडी की आदिवासी युवती बिदु नायक ने खेती-बाड़ी और मजदूरी के बीच पढ़ाई जारी रखी। बिदु संघर्षों के बावजूद NEET पास कर मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाकर हजारों छात्रों की प्रेरणा बनीं।

गरीबी, मजदूरी और खेती बाड़ी के बीच जिंदगी गुजार रही ओडिशा की कालाहांडी जिले की बिदु नायक ने साबित कर दिया कि सच्चा हौसला कभी हालात से हार नहीं मानता। 21 वर्षीय बिदु नायक नुआपाड़ा गांव की रहने वाली हैं, आज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने की राह पर हैं।

बिदु नायक की जिंदगी और शुरुआती संघर्ष बिदु के माता पिता नरेंद्र नायक और प्रेमसिल्ला नायक खेतिहर मजदूर हैं और भत्रा जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। नुआपाड़ा गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल से पढ़ाई शुरू करने वाली बिदु ने आगे की पढ़ाई कन्याश्रम, दुलमिबंध में पूरी की। हालात ऐसे थे कि 10वीं के बाद उच्च शिक्षा का सपना लगभग टूट चुका था। पैसों की कमी ने उन्हें वापस गांव लौटने पर मजबूर किया, जहां उन्होंने स्थानीय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और खेती में हाथ बंटाती रहीं।

भाई और रिश्तेदार का सहारा इन्हीं दिनों उनके रिश्तेदार लावण्या पुज्हार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की। एक इंटरव्यू में बिदु ने बताया, “हमारा परिवार खेती और मजदूरी करता था। उसी से जो पैसा मिलता, उसे पढ़ाई में लगाती थी। बाद में मेरे भाई और रिश्तेदार ने मदद की और +2 में दाखिला लेने में साथ दिया। 2024 में मैंने +2 पास किया और फिर एक साल NEET की तैयारी की। उस दौरान भी मेरे भाई ने ही हॉस्टल और पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। उनकी प्रेरणा और मदद से ही मैं यहां तक पहुंची हूं।”