इस राज्य के बच्चों की बल्ले-बल्ले! अब बस में फ्री सफर और सबको मिलेंगी मुफ्त किताबें
ओडिशा सरकार ने स्कूल छात्रों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब बच्चे सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे और कक्षा 1 से 10 तक सभी को फ्री किताबें मिलेंगी।
ओडिशा के स्कूल और जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने शुक्रवार को छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए। अब राज्य सरकार की बसों में स्कूल के बच्चे बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकेंगे। यह सुविधा ‘मुख्यमंत्री बस सेवा’ स्कीम के तहत मिलेगी।
बस में फ्री सफर कैसे मिलेगा?
मंत्री ने साफ किया कि बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में होना जरूरी होगा और आईडी कार्ड साथ रखना होगा, तभी उन्हें यह सुविधा मिलेगी।
अब सबको मिलेंगी मुफ्त किताबें
पहले सिर्फ एससी और एसटी छात्रों को ही मुफ्त किताबें दी जाती थीं, लेकिन अब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि कक्षा 1 से 10 तक के सभी बच्चों को फ्री टेक्स्टबुक्स दी जाएंगी।
शिक्षा बोर्ड में बड़ा बदलाव
सरकार ने सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (BSE) और हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल (CHSE) को मर्ज करने का भी फैसला लिया है। यानी अब कक्षा 10 से लेकर 12 तक की परीक्षा और अकादमिक कामकाज एक ही बोर्ड देखेगा। हालांकि, नया बोर्ड कहां होगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है।
NEP-2020 के हिसाब से बदलाव
मंत्री गोंड ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में भी बड़े बदलाव होंगे। SCERT को NCERT फ्रेमवर्क के हिसाब से विकसित किया जाएगा और क्वालिटी एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। ये सभी फैसले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई हाई-लेवल मीटिंग में लिए गए।