सरकारी कॉलेजों में मिलेगा फ्री इंटरनेट, 6 लाख छात्रों को होगा फायदा, जानें क्या है सरकार की स्कीम
इस योजना के तहत छात्रों को कॉलेज कैंपस में रोजाना 1 GB तक मुफ्त इंटरनेट डेटा मिलेगा। हालांकि, इस सुविधा का इस्तेमाल केवल पढ़ाई, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा।
इंटरनेट आज पढ़ाई का एक जरूरी संसाधन बन चुका है। लेकिन आज भी कई छात्र आर्थिक कमजोरी की वजह से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसकी जरूरत को देखते हुए ओडिशा सरकार ने राज्य के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ राहत दी है। अब उन्हें पढ़ाई के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में मुफ्त हाई-स्पीड वाई-फाई की सुविधा देने के लिए एक योजना की शुरूआत की है। चलिए जानते हैं कि क्या है यह योजना और छात्रों को क्या-क्या फायदा मिलेगा।
क्या है ओडिशा शिक्षा सेतु योजना
ओडिशा सरकार के इस योजना का नाम ओडिशा शिक्षा सेतु है। इस योजना के लिए सरकार ने 393.62 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। योजना के तहत छात्रों को कॉलेज कैंपस में रोजाना 1 GB तक मुफ्त इंटरनेट डेटा मिलेगा। इससे वे ऑनलाइन पढ़ाई, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी गतिविधियां आसानी से कर सकेंगे। योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन साल में लागू किया जाएगा। इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा, जो
601 कॉलेजों को मिलेगा मुफ्त वाई-फाई
ओडिशा शिक्षा सेतु योजना के तहत राज्य के 601 सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी शुरुआत पहले चरण में 130 कॉलेजों से होगी। इसके बाद बाकी पात्र संस्थानों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा।
रोजाना 1 जीबी मिलेगा डेटा
बता दें कि योजना के तहत छात्रों को कॉलेज कैंपस में रोजाना 1 GB तक मुफ्त इंटरनेट डेटा मिलेगा। हालांकि, इस सुविधा का इस्तेमाल केवल पढ़ाई, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। इसका फायदा खासतौर पर उन छात्रों को मिलेगा, जिन्हें घर या कॉलेज के बाहर अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है।
डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन कोर्स का कर सकेंगे इस्तेमाल
इस योजना का उद्देश्य केवल छात्रों को इंटरनेट उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उन्हें पढ़ाई के लिए जरूरी डिजिटल संसाधनों से जोड़ना भी है। कॉलेज के वाई-फाई के जरिए छात्र ई-बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल क्लासरूम और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें SWAYAM और दूसरे ऑनलाइन कोर्स (MOOCs), रिसर्च डेटाबेस, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी कंटेंट और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म तक पहुंच मिलेगी।
6 लाख से अधिक छात्रों और शिक्षकों को होगा फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पहल से राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों के 6 लाख से अधिक छात्रों और शिक्षकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। योजना में ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। दरअसल, इंटरनेट की कमी और मोबाइल डेटा का खर्च कई छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई में बाधा बनता है। ऐसे में कॉलेज कैंपस में मुफ्त इंटरनेट मिलने से वे बिना अतिरिक्त खर्च के ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और अन्य शैक्षणिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
इंटरनेट की सुरक्षा और निगरानी के लिए बनेगा डैशबोर्ड
योजना को लागू करने के लिए कॉलेजों में वाई-फाई नेटवर्क लगाया जाएगा। इसके साथ ही इंटरनेट बैंडविड्थ, नेटवर्क मैनेजमेंट, साइबर सुरक्षा और रखरखाव की व्यवस्था भी की जाएगी। इंटरनेट सेवाओं की निगरानी के लिए सरकार एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी तैयार करेगी। इसके जरिए यह देखा जाएगा कि कॉलेजों में इंटरनेट सेवा कितनी उपलब्ध है, नेटवर्क सुरक्षित है या नहीं और छात्र इस सुविधा का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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