School Closed: बंगाल की खाड़ी डिप्रेशन, इस राज्य में भारी बारिश का खौफ; कई जिलों में स्कूल बंद
ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी के बीच जगतसिंहपुर और मयूरभंज जिलों में सोमवार को स्कूल बंद हैं। IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है।
School Closed News: बंगाल की खाड़ी में उठा एक डिप्रेशन अब ओडिशा के लिए सिरदर्द बन गया है। सोमवार की सुबह जैसे ही मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी, वैसे ही राज्य के कई जिलों में प्रशासन हरकत में आ गया। जगतसिंहपुर और मयूरभंज जिलों में एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है, ताकि बच्चों की जान-माल को कोई खतरा न हो। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की उस चेतावनी के बाद आया जिसमें कहा गया था कि बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। मौसम विभाग की मानें तो यह सिस्टम 29 जुलाई तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तबाही मचा सकता है, और सोमवार दोपहर तक पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट से टकराने की पूरी आशंका है।
मयूरभंज में तो हालात इतने गंभीर माने जा रहे हैं कि सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी, हर तरह के स्कूल चाहे वो प्राइमरी हों या हायर सेकेंडरी सब बंद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ कहा है कि यह कदम सिर्फ बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि स्कूलों में पूरी तरह ताला लटक जाएगा। शिक्षकों और स्टाफ को हर हाल में स्कूल पहुंचने का निर्देश दिया गया है, ताकि वे फोन कॉल, एसएमएस और व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए बच्चों और उनके अभिभावकों तक यह खबर पहुंचा सकें कि आज कोई भी बच्चा घर से स्कूल के लिए न निकले।
कुछ ऐसी ही तस्वीर जगतसिंहपुर में भी नजर आ रही है। यहां जिला प्रशासन ने ओडिशा आदर्श विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों समेत तमाम स्कूलों को बंद रखने का ऐलान कर दिया है। कलेक्टर की तरफ से जारी नोटिस में साफ लिखा है कि बच्चों की सुरक्षा हर चीज से ऊपर है, और तेज बारिश के इस दौर में स्कूल जाना जोखिम भरा हो सकता है।
कहां-कहां जारी हुए अलर्ट
अब बात करते हैं मौसम विभाग के अलर्ट सिस्टम की। IMD ने सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां बेहद भारी बारिश की आशंका जताई गई है। यह सबसे ऊंचे दर्जे की चेतावनी मानी जाती है, यानी लोगों को फौरन सतर्क हो जाना चाहिए।
इसके अलावा बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सोनपुर, बौध और कंधमाल जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसका मतलब है कि यहां भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। वहीं नुआपाड़ा, बोलांगीर, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, गजपति, गंजाम, पुरी, खोरधा और नयागढ़ जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है, जो अपेक्षाकृत कम गंभीर स्थिति दिखाता है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है।
मछुआरों के लिए भी मौसम विभाग ने सख्त सलाह दी है। कहा गया है कि 29 जुलाई तक कोई भी मछुआरा समुद्र में न जाए। राज्य के सभी बंदरगाहों पर लोकल कॉशनरी सिग्नल नंबर-3 भी लगा दिया गया है, जो समुद्री गतिविधियों को लेकर खतरे का संकेत देता है।
प्रशानस रख रही बारीकी से नजर
फिलहाल प्रशासन पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। बारिश का यह सिलसिला 29 जुलाई तक जारी रहने का अनुमान है, ऐसे में आने वाले दिन ओडिशा के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। अभिभावकों और छात्रों से अपील की गई है कि वे स्कूलों के खुलने या बंद रहने से जुड़ी सरकारी घोषणाओं पर नजर बनाए रखें और बिना पुष्टि के कोई भी फैसला न लें। नदी किनारे रहने वाले लोगों और पहाड़ी इलाकों में बसे परिवारों को भी सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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