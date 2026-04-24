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भीषण गर्मी का कहर, इस राज्य में पहले ही स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान; यूपी-बिहार को लेकर क्या अपडेट

Apr 24, 2026 03:02 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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ओडिशा में बढ़ती गर्मी के चलते 27 अप्रैल से स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गईं हैं। अन्य राज्यों के स्कूलों पर क्या अपडेट हैं।

भीषण गर्मी का कहर, इस राज्य में पहले ही स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान; यूपी-बिहार को लेकर क्या अपडेट

ओडिशा में लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की मंजूरी के बाद राज्य के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 27 अप्रैल 2026 से शुरू कर दी जाएंगी। यह फैसला खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और हालात गंभीर होते जा रहे हैं।

सरकार का क्या कहना है

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी जानकारी में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने साफ किया है कि स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन पहले से तय परीक्षाएं, जनगणना से जुड़े काम और अन्य प्रशासनिक कार्य पहले की तरह चलते रहेंगे।

ओडिशा में गर्मी का खतरनाक स्तर

राज्य के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि 24 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। आईएमडी ने शुक्रवार के लिए छह जिलों खुर्दा, क्योंझर, अंगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और बोलांगीर में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 17 जिलों के लिए येलो वार्निंग भी दी गई है।

पहले भी बदले गए थे स्कूल टाइम

इस फैसले से पहले भी सरकार ने गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया था। 20 मार्च को यह घोषणा की गई थी कि 2 अप्रैल से सभी स्कूलों में कक्षाएं सुबह की शिफ्ट में चलेंगी, ताकि बच्चे तेज धूप से पहले घर पहुंच सकें। आंगनवाड़ी केंद्रों के समय को भी सीमित कर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कर दिया गया था। सिर्फ ओडिशा ही नहीं, बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी गर्मी का असर स्कूलों पर साफ दिख रहा है। यूपी-बिहार जैसे राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। लखनऊ में छोटे बच्चों की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक सीमित कर दी गई हैं, वहीं पटना में भी दोपहर से पहले ही स्कूल खत्म करने का निर्देश दिया गया है।

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बच्चों की सेहत बनी प्राथमिकता

सरकार का मानना है कि इस समय बच्चों को तेज गर्मी में स्कूल भेजना उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि एहतियात के तौर पर पहले ही छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। हालांकि 26 अप्रैल को कुछ इलाकों में आंधी या बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है।

बदलते मौसम का बढ़ता असर

देशभर में बढ़ती गर्मी और लगातार हीटवेव की घटनाएं अब शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर रही हैं। स्कूलों के समय में बदलाव और छुट्टियों का पहले शुरू होना इस बात का संकेत है कि जलवायु परिस्थितियां अब सीधे तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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