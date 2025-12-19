Hindustan Hindi News
187 पद के लिए 8 हजार दावेदार, रनवे पर हुई परीक्षा; ओडिशा से आई चौंकाने वाली तस्वीर

संक्षेप:

ओडिशा के संबलपुर में सिर्फ 187 होमगार्ड पदों के लिए 8 हजार उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ी। पांचवीं पास योग्यता वाली भर्ती में ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट युवा भी शामिल हुए।

Dec 19, 2025 09:29 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
ओडिशा के संबलपुर जिले में 16 दिसंबर को जो नजारा दिखा वह वाकई हैरान करने वाला था। महज 187 होमगार्ड पदों के लिए करीब 8 हजार उम्मीदवारों की भीड़ एक साथ उमड़ पड़ी। हैरानी की बात यह रही कि जहां इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ पांचवीं पास थी, वहीं परीक्षा देने वालों में स्नातक और परास्नातक डिग्रीधारी युवा भी बड़ी संख्या में शामिल थे। खास बात यह थी कि अभ्यर्थियों को रनवे पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ी।

इंडिया टुडे के मुताबिक, सुबह तड़के से ही संबलपुर के जामदारपाली एयरस्ट्रिप पर उम्मीदवारों का सैलाब दिखाई देने लगा। चारों तरफ युवाओं की लंबी कतारें, चेहरों पर उम्मीद और हाथों में प्रवेश पत्र, यह दृश्य खुद में बहुत कुछ कहता था। प्रशासन के मुताबिक, यह भर्ती अनुबंध या आवश्यकता-आधारित मॉडल पर की जा रही है, लेकिन स्थायी नौकरियों की कमी ने पढ़े-लिखे युवाओं को भी इस परीक्षा में उतरने के लिए मजबूर कर दिया।

रनवे पर ली गई परीक्षा

रिपोर्ट की मानें तो इतनी बड़ी संख्या को संभालना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया। पारंपरिक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराना संभव नहीं था। हालात को देखते हुए प्रशासन ने परीक्षा स्थल के तौर पर जामदारपाली एयरस्ट्रिप का चयन किया। खुले आसमान के नीचे, रनवे पर बैठाकर उम्मीदवारों से परीक्षा ली गई, जिससे भीड़ पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके और अव्यवस्था से बचा जा सके।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी), संबलपुर ने बताया कि इस परीक्षा के लिए करीब 10 हजार लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 8 हजार उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा स्कूलों में कराई जाती, तो करीब 20 स्कूलों की जरूरत पड़ती। संबलपुर में हर रविवार कई परीक्षाएं होती हैं, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या को एक साथ संभालना बेहद मुश्किल हो जाता।

एएसपी के अनुसार, आमतौर पर पुलिस और सेना की लिखित और शारीरिक परीक्षाएं खुले मैदानों में कराई जाती हैं। किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम पहले से किए गए थे। यही वजह रही कि असामान्य व्यवस्था के बावजूद परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुई।

