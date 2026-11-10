ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा में बड़ा बदलाव, OCS एग्जाम में अब जितने चाहे दें अटेम्प्ट
ओडिशा सरकार ने OCS परीक्षा से अटेम्प्ट्स की पाबंदी हटा दी है। अब 42 वर्ष की उम्र सीमा तक छात्र बिना किसी सीमा के अनगिनत बार सिविल सेवा परीक्षा दे सकेंगे।
अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और लगातार प्रयासों के बाद अटेम्प्ट्स खत्म होने के डर से परेशान थे, तो ओडिशा सरकार आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है! ओडिशा राज्य कैबिनेट ने सोमवार को ओडिशा सिविल सेवा (OCS) परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रयासों की सीमा को पूरी तरह से समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि अब अभ्यर्थी जब तक उम्र और अन्य योग्यताओं को पूरा करते हैं, तब तक वे बिना किसी चिंता के अनगिनत बार परीक्षा में बैठ सकते हैं।
यह फैसला खास तौर पर उन मेहनती छात्रों के लिए संजीवनी बूटी की तरह है, जो किसी छोटी चूक की वजह से अपने सपने से दूर रह जाते थे। इस फैसले की घोषणा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा की गई थी। अब मुख्य सचिव अनु गर्ग की मौजूदगी में कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाते हुए नियम में बदलाव कर दिया है।
नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
पहले लागू नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल 6 प्रयास की अनुमति थी। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के अभ्यर्थियों को केवल 9 प्रयास की अनुमति थी। वहीं, अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रयासों पर पहले से ही कोई सीमा नहीं थी। लेकिन अब नए संशोधन के बाद जनरल और SEBC समेत सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए अटेम्प्ट्स की सीमा को खत्म कर दिया गया है।
42 वर्ष की आयु सीमा तक मिलेंगे अनगिनत मौके
ओडिशा सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 42 वर्ष कर दिया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि यदि कोई उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु में परीक्षा देना शुरू करता है, तो वह 42 वर्ष की आयु पूरी होने तक लगातार हर साल परीक्षा में भाग ले सकता है। सरकार का मानना है कि सीमित प्रयासों के कारण कई योग्य और प्रतिभाशाली छात्र बीच में ही दौड़ से बाहर हो जाते थे। इस कदम से मेरिट के आधार पर पारदर्शी और निष्पक्ष चयन को बढ़ावा मिलेगा।
ओडिशा के छात्रों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें भी अपनी प्रतिभा साबित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को दूसरा मौका मिलेगा जो आयु सीमा या सीमित अवसरों की वजह से सफलता से चूक गए थे। सरकार के इस कदम से राज्य के उन हजारों युवाओं में खुशी देखने को मिल रही है जो पिछले कुछ समय से आयु या अटैम्प्ट खत्म होने की वजह से निराश हो चुके थे। अब 42 वर्ष की आयु तक बिना अटैम्प्ट की चिंता किए छात्र सिविल सेवक बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर से तैयारी में जुट सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स