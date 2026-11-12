10वीं-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका, पुलिस कांस्टेबल समेत 7268 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज

odisha police recruitment 2026: इस भर्ती में कांस्टेबल, फायरफाइटर, ड्राइवर और ट्रैफिक कांस्टेबल समेत कई पद शामिल हैं। इस भर्ती के तहत कुल 7268 पदों को भरा जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 12 नवंबर है। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उम्मीदवारों को 13 नवंबर 2026 रात 10 बजे तक का समय दिया गया है।

OUSSSC odisha police recruitment 2026अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं और खाकी वर्दी पहनने का सपना है, तो यह खबर आपके लिए है। ओडिशा पुलिस विभाग में कांस्टेबल, फायर फाइटर समेत 7268 पदों पर भर्ती निकाली है। अब इस भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख बिल्कुल खत्म होने वाली है। जी हां, आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 12 नवंबर है। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उम्मीदवारों को 13 नवंबर 2026 रात 10 बजे तक का समय दिया गया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो फौरन योग की आधिकारिक वेबसाइट ousssc.odisha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी।

किस पद पर कितनी वैकेंसी? इस भर्ती में कांस्टेबल, फायरफाइटर, ड्राइवर और ट्रैफिक कांस्टेबल समेत कई पद शामिल हैं। इस भर्ती के तहत कुल 7268 पदों को भरा जाएगा। साथ ही अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। पद के अनुसार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है-

पद का नाम- पदों की संख्या कांस्टेबल (सिविल)- 4219- 18 से 26 वर्ष

कांस्टेबल (कम्युनिकेशन)- 300- 18 से 23 वर्ष

कांस्टेबल OISF- 2212- 18 से 23 वर्ष

फायरफाइटर- 317- 18 से 25 वर्ष

फायरफाइटिंग ड्राइवर- 62- 18 से 25 वर्ष

ड्राइवर PMT- 154- 18 से 25 वर्ष

ट्रैफिक कांस्टेबल- 4- 21 से 32 वर्ष

कुल पद- 7268

कैसे करें आवेदन? OUSSSC भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करें-

2. यहां Combined Uniformed Services Examination 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

3. इसके बाद पर्सनल जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

4. फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की मदद से लॉगिन करें।

5. आवेदन फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी जानकारियां भरें।

6. इसके बाद निर्धारित फॉर्मेट में फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

7. इसके बाद यदि परीक्षा शुल्क लागू है, तो उसका भुगतान करें।

8. सभी जानकारियों को जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।

9. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म और भुगतान की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

योग्यता कांस्टेबल (सिविल): उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है।

कांस्टेबल (कम्युनिकेशन): साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होना चाहिए। निर्धारित विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। नोटिफिकेशन में निर्धारित समकक्ष तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं।

कांस्टेबल OISF: उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है।

फायरफाइटर: 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

फायरफाइटिंग ड्राइवर: 12वीं पास होना आवश्यक है।

ड्राइवर PMT: उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है।