12वीं पास वालों के लिए मौका, 7268 पदों के लिए आवेदन की मियाद कल होगी खत्म
ओडिशा यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज भर्ती 2026 में 7268 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है।
अगर आपके पास बारहवीं की मार्कशीट है और दिल में वर्दी पहनने का सपना है तो घड़ी की सुई अब आपके खिलाफ दौड़ रही है। ओडिशा में 7268 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख कल यानी 17 नवंबर है। रात 10 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। ओडिशा यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी OUSSSC ने कंबाइंड यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज (बिलो ग्रेजुएट लेवल) परीक्षा 2026 का विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन संख्या 01-CRE-2026/OUSSSC है और यह 23 अक्टूबर को जारी हुआ था। कुल सात पदों पर भर्ती होनी है। सबसे ज्यादा जगह कांस्टेबल (सिविल) में हैं। इनकी संख्या 4219 है। कांस्टेबल OISF के 2212 पद हैं। फायरफाइटर के 317 और कांस्टेबल (कम्युनिकेशन) के 300 पद हैं। ड्राइवर PMT के 154 और फायरफाइटिंग ड्राइवर के 62 पद हैं। ट्रैफिक कांस्टेबल के सिर्फ 4 पद हैं।
योग्यता और उम्र का हिसाब
ज्यादातर पदों के लिए 12वीं पास होना काफी है। कांस्टेबल (कम्युनिकेशन) के लिए नियम अलग हैं। इसमें भौतिकी रसायन और गणित के साथ विज्ञान से 12वीं चाहिए। या फिर तीन साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए।
उम्र की गिनती 1 जनवरी 2026 से होगी। कांस्टेबल (सिविल) के लिए 18 से 26 साल है। फायरफाइटर और फायरफाइटिंग ड्राइवर के लिए 18 से 25 साल है। कांस्टेबल OISF कांस्टेबल (कम्युनिकेशन) और ड्राइवर PMT के लिए 18 से 23 साल है। ट्रैफिक कांस्टेबल के लिए 21 से 32 साल रखी गई है। SC ST SEBC और महिला उम्मीदवारों को ऊपरी सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी।
एक बात और। उम्मीदवार को ओडिया बोलना पढ़ना और लिखना आना चाहिए। फायरफाइटिंग ड्राइवर के लिए भारी वाहन का लाइसेंस जरूरी है। ड्राइवर PMT के लिए हल्के या भारी वाहन का लाइसेंस चलेगा।
कैसे होगा चयन
कांस्टेबल के तीनों पद और कम्युनिकेशन वाला पद लेवल 5 में आते हैं। फायरफाइटर ड्राइवर और ट्रैफिक कांस्टेबल लेवल 4 में हैं। विज्ञापन में रुपयों की सटीक रकम नहीं दी गई है। उसके लिए ORSP नियम 2017 देखने होंगे।
चयन कई पड़ाव से गुजरेगा। पहले लिखित परीक्षा होगी। फिर शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा। जहां जरूरी हो वहां ड्राइविंग टेस्ट होगा। आखिर में मेडिकल और दस्तावेज की जांच होगी।
लिखित परीक्षा में 100 सवाल आएंगे और 100 अंक के होंगे। समय दो घंटे का मिलेगा। ओडिया अंग्रेजी सामान्य ज्ञान गणित रीजनिंग और कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे। हर गलत जवाब पर 0.25 अंक कटेंगे। कम्युनिकेशन वाले पद के लिए अलग परीक्षा है और उसमें गलत जवाब पर 0.75 अंक कटते हैं।
शारीरिक मानक
सामान्य और SEBC पुरुषों की ऊंचाई कम से कम 168 सेंटीमीटर चाहिए। SC और ST पुरुषों के लिए यह 163 सेंटीमीटर है। सामान्य और SEBC महिलाओं के लिए 158 और SC ST महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर तय है। दौड़ में पुरुषों को 1.6 किलोमीटर सात मिनट में पूरे करने होंगे। महिलाओं को नौ मिनट मिलेंगे।
आवेदन कैसे करें
ousssc.odisha.gov.in पर जाइए। बेसिक रजिस्ट्रेशन कीजिए और ओटीपी से मोबाइल और ईमेल की पुष्टि कराइए। फिर लॉगिन करके पूरा फॉर्म भरिए। फोटो हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे का निशान तय आकार में अपलोड कीजिए। पदों की पसंद का क्रम चुनिए। फीस की आखिरी तारीख 18 नवंबर रात 10 बजे तक है। सबसे जरूरी बात यह है कि एक ही आवेदन मान्य होगा। फाइनल सबमिट के बाद कोई सुधार नहीं हो सकेगा। इसलिए जल्दबाजी में भी हर जानकारी दो बार जांच लीजिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव