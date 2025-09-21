Hindi Newsकरियर न्यूज़Odisha NEET 2025 Counselling: round 2 provisional seat allotment result declared check process
Odisha NEET 2025 Counselling: MBBS व BDS दाखिले के लिए राउंड 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक
Odisha NEET 2025 काउंसलिंग राउंड 2 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया है। आइए जानते हैं कैसे करें ग्रिवेंस डेडलाइन, फाइनल रिजल्ट और एडमिशन शेड्यूल के साथ-साथ रिजल्ट चेक।
Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 04:23 PM
Odisha NEET 2025 Counselling: ओडिशा में MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिले का इंतज़ार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। OJEE कमेटी ने ओडिशा नीट काउंसलिंग 2025 राउंड 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट उम्मीदवारों की दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार किया गया है। अब स्टूडेंट्स अपनी अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
