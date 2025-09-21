Odisha NEET 2025 Counselling: MBBS व BDS दाखिले के लिए राउंड 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

Odisha NEET 2025 Counselling: ओडिशा में MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिले का इंतज़ार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। OJEE कमेटी ने ओडिशा नीट काउंसलिंग 2025 राउंड 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट उम्मीदवारों की दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार किया गया है। अब स्टूडेंट्स अपनी अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।