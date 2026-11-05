12वीं पास 15,000 होनहार बच्चों को मिलेंगे 30,000, लैपटॉप के लिए 19 नवंबर तक करें आवेदन
ओडिशा सरकार 15,000 होनहार 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दे रही है। छात्र 19 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
डिजिटल युग में उच्च शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ा रहे छात्रों के लिए ओडिशा सरकार की तरफ से एक बेहतरीन और बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने होनहार छात्रों के लिए गोदाबरीश विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना यानी ओडिशा लैपटॉप योजना 2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस कल्याणकारी योजना के तहत राज्य भर के 15,000 चुने गए होनहार छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 30,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे छात्रों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। योग्य और इच्छुक छात्र 19 नवंबर 2026 तक ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता मापदंड
मूल निवासी: आवेदक का ओडिशा राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
शैक्षणिक योग्यता: छात्र ने ओडिशा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (CHSE Odisha) से साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या वोकशनल स्ट्रीम में 12वीं की परीक्षा पास की हो। इसके अलावा श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी से 'उपशास्त्री' परीक्षा पास करने वाले छात्र भी इसके पात्र हैं।
अंक सीमा: परीक्षा में न्यूनतम 60% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों को वरीयता दी जाएगी।
विशेष अवसर: वर्ष 2025 में 12वीं पास करने वाले छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वर्ष 2024 में पास हुए ऐसे छात्र जो पिछली बार आवेदन करने से चूक गए थे, उन्हें भी इस बार आवेदन का मौका दिया गया है।
मेरिट लिस्ट का निर्माण ब्लॉक लेवल, शहरी स्थानीय निकायों (ULB), जिला लेवल, विषय स्ट्रीम और श्रेणी (सामान्य, SC, ST) के अनुसार तय सीटों के आधार पर किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को इन डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी तैयार रखनी होगी।
12वीं कक्षा (उच्च माध्यमिक) की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट।
आधार कार्ड और उससे लिंक किया हुआ सक्रिय मोबाइल नंबर।
आधार से लिंक (NPCI) बैंक पासबुक की कॉपी।
ओडिशा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/SEBC श्रेणी के छात्रों के लिए)।
आवेदन कैसे करें?
योग्य अभ्यर्थी 19 नवंबर 2026 से पहले नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं-
- सबसे पहले आधिकारिक ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल scholarship.odisha.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "Registration" विकल्प चुनें और अपने आधार नंबर व मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें।
3. प्राप्त लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से 'Student Login' करें।
4. 'Schemes' सेक्शन में जाकर 'Godabarisha Bidyarthi Protsahan Yojana' का चयन करें।
5. आवेदन फॉर्म में अपनी सभी व्यक्तिगत, बैंक और शैक्षणिक जानकारियां ध्यान से भरें।
6. मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट सही फॉर्मेट में अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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