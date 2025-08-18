odisha kalahandi mission akankhya free coaching vision ias for civil services aspirants अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, इस राज्य में शुरू हुई पहल; छात्रों को फ्री में मिलेगी UPSC कोचिंग, Career Hindi News - Hindustan
अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, इस राज्य में शुरू हुई पहल; छात्रों को फ्री में मिलेगी UPSC कोचिंग

ओडिशा के मेधावी युवाओं को अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। मिशन आकांक्षा योजना से उन्हें विशेषज्ञों से मुफ्त सिविल सर्विसेज कोचिंग मिलेगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 02:54 PM
अब सिविल सर्विस में जाने का सपना देखने वाले ओडिशा के पिछड़े जिले कलाहांडी के छात्रों को दिल्ली जाकर महंगी कोचिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला प्रशासन और दिल्ली की मशहूर कोचिंग संस्था विजन आईएएस ने मिलकर एक नई पहल ‘मिशन आकांक्षा’ शुरू की है, जिसके तहत हर साल 60 छात्रों को मुफ्त तैयारी कराई जाएगी।

क्या है योजना?

आजादी दिवस के मौके पर कलाहांडी कलेक्टर सचिन पवार और विजन आईएएस की वाइस-प्रेसिडेंट दीपाली चतुर्वेदी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह पहल विजन आईएएस की सीएसआर गतिविधि का हिस्सा है।

  • जिला प्रशासन देगा इंफ्रास्ट्रक्चर।
  • विजन आईएएस कराएगा क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाई।
  • हर साल 60 छात्र चुने जाएंगे लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर।

कब और कैसे होगा सिलेक्शन?

  • रजिस्ट्रेशन की शुरुआत: 22 अगस्त
  • परीक्षा की तारीख: 21 सितंबर
  • कोचिंग की शुरुआत: अक्टूबर के पहले हफ्ते से भवानीपटना में

क्यों है खास?

विजन आईएएस ने पहले भी मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पिछड़े जिलों में ऐसी पहल की है। लेकिन ओडिशा में यह पहला मौका है जब किसी जिले में इस तरह की योजना शुरू की गई है। कलाहांडी को नीति आयोग ने अस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चिन्हित किया है, ऐसे में यह योजना यहां के युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकती है।

