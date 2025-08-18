अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, इस राज्य में शुरू हुई पहल; छात्रों को फ्री में मिलेगी UPSC कोचिंग

ओडिशा के मेधावी युवाओं को अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। मिशन आकांक्षा योजना से उन्हें विशेषज्ञों से मुफ्त सिविल सर्विसेज कोचिंग मिलेगी।

अब सिविल सर्विस में जाने का सपना देखने वाले ओडिशा के पिछड़े जिले कलाहांडी के छात्रों को दिल्ली जाकर महंगी कोचिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला प्रशासन और दिल्ली की मशहूर कोचिंग संस्था विजन आईएएस ने मिलकर एक नई पहल ‘मिशन आकांक्षा’ शुरू की है, जिसके तहत हर साल 60 छात्रों को मुफ्त तैयारी कराई जाएगी।

क्या है योजना? आजादी दिवस के मौके पर कलाहांडी कलेक्टर सचिन पवार और विजन आईएएस की वाइस-प्रेसिडेंट दीपाली चतुर्वेदी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह पहल विजन आईएएस की सीएसआर गतिविधि का हिस्सा है।