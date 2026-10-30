1.11 लाख छात्रों के बैंक खाते में आए पैसे, ट्रांसफर किए 69.23 करोड़ रुपए; क्या है यह स्कीम
ओडिशा सरकार ने 2026-27 के लिए शुरू की गई नई 'ज्ञानोदय शिक्षा रु समृद्धि' मुफ्त शिक्षा योजना के तहत 111678 छात्रों को कॉलेज प्रवेश शुल्क के रूप में 69.23 करोड़ रुपये सीधे वापस किए हैं।
ओडिशा के लाखों छात्रों और उनके परिवार वालों के लिए एक बेहद शानदार और सुकून देने वाली खबर आई है। अक्सर देखा जाता है कि जब एक बार सरकारी खजाने या किसी कॉलेज के बैंक एकाउंट में फीस जमा हो जाए, तो उसे वापस पाना लोहे के चने चबाने जैसा होता है। लेकिन, ओडिशा सरकार ने एक मिसाल कायम करते हुए उन तमाम स्टूडेंट्स की कॉलेज फीस सीधे उनके बैंक खातों में वापस लौटा दी है, जिन्होंने नई फ्री एजुकेशन स्कीम लागू होने से पहले ही अपने पैसे भर दिए थे। ये कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है, बल्कि सरकार ने एकमुश्त 69.23 करोड़ रुपये का रिफंड जारी करके सबको चौंका दिया है। आपने किसी कोर्स के लिए हजारों रुपये फीस के तौर पर चुका दिए हों और अचानक सरकार कहे कि आपकी पढ़ाई अब बिल्कुल मुफ्त होगी और आपके पैसे आपको पाई-पाई वापस मिल जाएंगे! ओडिशा में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने वाले 1 लाख 11 हजार 678 छात्रों के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने 'ज्ञानोदय-शिक्षा रु समृद्धि' योजना के तहत 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए यह मेगा रिफंड प्रोसेस शुरू कर दिया है।
आखिर यह रिफंड क्यों मिल रहा है?
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में ओडिशा कैबिनेट ने जुलाई 2026 में 'केजी से पीजी फ्री एजुकेशन' इनिशिएटिव को अपनी हरी झंडी दी थी। इसका मकसद बड़ा साफ था राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, साथ ही स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले पात्र छात्रों को पूरी तरह से मुफ्त तालीम देना। लेकिन पेच यह फंसा कि जब तक यह योजना जमीन पर उतरती और इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता, तब तक अंडरग्रेजुएट एडमिशन का पहला फेज खत्म हो चुका था। जाहिर है, हजारों छात्रों ने अपनी सीट पक्की करने के लिए अपने-अपने कॉलेजों में तय फीस जमा करा दी थी।
अब सरकार के पास दो रास्ते थे या तो कह देती कि यह नया नियम अगले साल से लागू होगा, या फिर उन छात्रों को उनका हक वापस देती। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना। किसी भी स्टूडेंट को अपने कॉलेज या सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सीधे स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का फैसला लिया। और इस तरह देखते ही देखते डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए कुल 69.23 करोड़ रुपये छात्रों के खातों में पहुंच गए।
क्या आपका पैसा अभी तक नहीं आया? टेंशन मत लीजिए
अगर आप भी इस योजना के दायरे में आते हैं और आपके मोबाइल पर अभी तक पैसे क्रेडिट होने का मैसेज नहीं चमका है, तो घबराने की कोई खास जरूरत नहीं है। ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज इस पूरे मामले पर खुद बारीक नजर रखे हुए हैं। युवा मंत्री सूर्यवंशी सूरज का मानना है कि सरकार का काम सिर्फ नीतियां बनाना नहीं बल्कि उन्हें सही समय पर लागू करना भी है, ताकि युवाओं को सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि वे एक बार अपना बैंक खाता जरूर चेक कर लें और अगर पैसा नहीं आया है तो अपनी बैंकिंग डिटेल्स को अपडेट रखने के लिए तैयार रहें।
विभाग की ओर से साफ कहा गया है कि स्टूडेंट्स को SAMS (Student Academic Management System) पोर्टल पर जाकर अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) में दिए गए बैंक डिटेल्स का मिलान करना चाहिए। कई बार बैंक का आईएफएससी कोड गलत होने या अकाउंट एक्टिव न होने की वजह से ऐसे ट्रांजैक्शन बीच में ही लटक जाते हैं।
कैसे करें अपनी बैंक डिटेल्स सही?
अधिकारियों के मुताबिक, बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट samsodisha.gov.in पर स्टूडेंट्स के लॉगिन पोर्टल में एक डेडिकेटेड लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। अगर आपकी फीस रिफंड पेंडिंग है, तो आपको बस ये आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे -
- सबसे पहले ऑफिशियल SAMS ओडिशा की वेबसाइट पर जाएं।
- अपने स्टूडेंट पोर्टल पर अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर सुरक्षित तरीके से लॉग-इन करें।
- वहां तसल्ली से चेक करें कि एडमिशन के वक्त आपने जो बैंक डिटेल्स दिए थे, क्या वो सौ फीसदी सही हैं।
- जैसे ही बैंक डिटेल करेक्शन का लिंक लाइव होगा, आप अपनी गलत जानकारी को तुरंत सुधार सकेंगे।
बस इस बात का ख्याल रखें कि विभाग के नोटिफिकेशन पर आपकी नजर बनी रहे, ताकि लिंक आते ही आप अपना काम निपटा लें।
क्या है यह 'ज्ञानोदय-शिक्षा रु समृद्धि' योजना?
अब जरा बात करते हैं उस शानदार स्कीम की, जिसने लाखों घरों की आर्थिक टेंशन को छूमंतर कर दिया है। 'ज्ञानोदय-शिक्षा रु समृद्धि' को हम आम बोलचाल में 'KG to PG मुफ्त शिक्षा योजना' भी कहते हैं। इस ऐतिहासिक कदम का मकसद यह है कि पैसे की तंगी किसी भी होनहार बच्चे की पढ़ाई के बीच में दीवार बनकर ना खड़ी हो। महंगाई के इस दौर में जब उच्च शिक्षा का खर्च बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकारी संस्थानों और एडेड कॉलेजों में पढ़ने वाले परिवारों के लिए यह स्कीम किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है।
राज्य सरकार का अनुमान है कि इस प्रोग्राम के जरिए ओडिशा के अलग-अलग संस्थानों में पढ़ रहे करीब 32 लाख छात्रों को सीधा फायदा पहुंचेगा। चाहे वो रेगुलर अंडरग्रेजुएट कोर्स हो या पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई, अगर आप तय शर्तों को पूरा करते हैं, तो आपकी पूरी एडमिशन फीस माफ हो जाएगी। कुल मिलाकर, यह रिफंड छात्रों के सुनहरे भविष्य की तरफ उठाया गया एक बेहद मजबूत कदम है, जिसने एजुकेशन सिस्टम पर आम आदमी का भरोसा और भी पक्का कर दिया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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