बाढ़ के पानी में भीग गए पन्ने, लेकिन नहीं गले हौसले; सरस्वती ये की कहानी छू लेगी दिल
ओडिशा के गंजम में आई भीषण बाढ़ ने 12वीं की छात्रा सरस्वती नायक की किताबें जरूर भिगो दीं लेकिन उसके हौसले नहीं। सरकार ने अब नई किताबें देने का ऐलान किया है।
चिलचिलाती धूप में एक लड़की जमीन पर कुछ बिछा रही है। दूर से देखने पर लगता है कि शायद कोई कपड़ा या अनाज सूखने के लिए रखा जा रहा है लेकिन जब आप करीब जाते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। वहां कपड़े नहीं, बल्कि एक छात्रा की जिंदगी भर की मेहनत, उसके सपने और उसका भविष्य सूख रहा है। कुदरत के कहर ने भले ही उसके घर में पानी भर दिया हो, लेकिन उसके हौसलों को वो डूबा नहीं पाया। यह कहानी है ओडिशा के गंजम जिले के पुरुषोत्तमपुर की रहने वाली 12वीं (प्लस टू) की छात्रा सरस्वती नायक की, जो बाढ़ में भीगी अपनी किताबों और कॉपियों को सुखाकर अपने सुनहरे कल को बचाने की जद्दोजहद कर रही है।
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ और चक्रवात ने ओडिशा के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। गंजम और गजपति जैसे जिले इस कुदरती आफत का सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। इसी गंजम के पुरुषोत्तमपुर इलाके में जब बाढ़ का गंदा पानी सरस्वती के घर में घुसा, तो वह अपने साथ घर का सामान ही नहीं, बल्कि उसकी पढ़ाई का पूरा खजाना भी बहा ले गया। 12वीं बोर्ड के इम्तिहान सिर पर हैं। हर एक दिन की अहमियत क्या होती है, यह एक बोर्ड के छात्र से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ऐसे वक्त में जब उसे दिन-रात एक करके अपना रिवीजन करना चाहिए था, सरस्वती अपनी कीचड़ से सनी और पानी में पूरी तरह गल चुकी किताबों को धूप में सुखाने को मजबूर है।
किताबों का हुआ था बुरा हाल
किताबों के पन्ने आपस में चिपक गए हैं और नोट्स पर लिखी स्याही पूरी तरह से फैल चुकी है। सरस्वती बड़े ही हल्के हाथों से एक-एक पन्ने को पलटती है, इस उम्मीद में कि शायद कुछ पढ़ने लायक बच जाए। कई दिन बीत चुके हैं, धूप भी तेज है, लेकिन पन्नों की नमी जाने का नाम नहीं ले रही है। इम्तिहान का दबाव हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ करियर की टेंशन और दूसरी तरफ पढ़ाई के लिए जरूरी चीजों का अचानक छिन जाना, ये हालात किसी भी आम इंसान को तोड़ देने के लिए काफी हैं। लेकिन सरस्वती आम नहीं है। उसने हालातों के आगे हार मानने से साफ इनकार कर दिया है। उसकी आंखों में मायूसी जरूर है, लेकिन इरादों में गजब की मजबूती है। सैलाब ने उसकी किताबों को बर्बाद किया है, उसकी हिम्मत को नहीं।
सरस्वती जैसी तमाम छात्राओं के इस अनथक संघर्ष की खबर जब प्रशासन के कानों तक पहुंची, तो आखिरकार एक बड़ी राहत की किरण नजर आई। ओडिशा सरकार ने गंजम और गजपति जिलों में चक्रवात और बाढ़ से प्रभावित हुए छात्रों के लिए एक बेहद जरूरी ऐलान किया है। स्कूल और जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि जिन बच्चों की किताबें और पढ़ाई का सामान इस आपदा में बर्बाद हो गया है, उन्हें सरकार की तरफ से मुफ्त में नई किताबें मुहैया कराई जाएंगी।
स्कूल की इमारतों को भी पहुंचा नुकसान
मंत्री नित्यानंद गोंड ने हालात की गंभीरता को समझते हुए बताया कि इन दोनों जिलों में कई स्कूलों की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। शिक्षा विभाग ने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) से पूरी रिपोर्ट तलब की है। उनसे सख्त हिदायत के साथ कहा गया है कि वे नुकसान का सही-सही आकलन करें और उन स्कूलों की पहचान करें जिन्हें तुरंत मरम्मत की जरूरत है। इसके साथ ही, मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSE) के सचिव से भी सीधे तौर पर बातचीत की है और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्रभावित छात्रों तक जल्द से जल्द नई किताबों की सप्लाई का इंतजाम सुनिश्चित करें।
सरकार के इस ऐलान ने सरस्वती जैसी हजारों आंखों में उम्मीद की एक नई चमक ला दी है। जो छात्राएं कल तक अपने हाथों से गीले पन्नों को अलग करते हुए रो रही थीं, आज उन्हें यकीन हो चला है कि उनकी साल भर की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सरस्वती आज भी अपनी उन पुरानी किताबों को सुखा रही है, शायद इसलिए क्योंकि उनमें उसके खुद के बनाए हाथ के नोट्स हैं, उसकी दिन-रात की नींदें छिपी हैं, जिन्हें कोई भी नई किताब पूरी तरह से नहीं बदल सकती। पर अब उसे एक पक्का भरोसा है कि उसका इम्तिहान नहीं रुकेगा। सरस्वती की यह कहानी सिर्फ चंद किताबों को बाढ़ के पानी से बचाने की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक लड़की की, जो किसी भी कीमत पर अपना भविष्य बचाना चाहती है। यह उस जज्बे की कहानी है जिसे दुनिया का कोई भी सैलाब बहाकर नहीं ले जा सकता।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव