ओडिशा में 18 फरवरी से 12वीं बोर्ड परीक्षाएं? 4 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल

संक्षेप: ओडिशा CHSE 12वीं बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 21 मार्च 2026 तक होगी। प्रैक्टिकल 2 से 15 जनवरी और एडमिट कार्ड 15 दिसंबर से ऑनलाइन मिलेंगे।

ओडिशा के 12वीं बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE) वर्ष 2026 की थ्योरी परीक्षाएं 18 फरवरी से 21 मार्च तक आयोजित करेगा। बोर्ड के चेयरमैन मृणाल कांति दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी परीक्षा समय सारणी जारी की और बताया कि इस बार परीक्षा प्रणाली को और सख्त और हाई टेक बनाया गया है।

प्रैक्टिकल परीक्षा कब से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित होंगी। एडमिट कार्ड 15 दिसंबर से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड ने सलाह दी है कि सभी विद्यार्थी एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी समय रहते सुरक्षित रख लें।

इस बार 4 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल मृणाल कांति दास के अनुसार, वर्ष 2026 की 12वीं परीक्षा के लिए कुल 4,00,736 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

आर्ट्स: 2,56,042

साइंस: 1,14,238

कॉमर्स: 24,533

वोकेशनल: 5,923 पिछले वर्ष 2025 में कुल 3,93,618 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जो इस साल के मुकाबले कम थी। इस तरह बोर्ड परीक्षार्थियों की संख्या में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है।

1,350 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा छात्रों की संख्या को देखते हुए इस बार परीक्षा 1,350 केंद्रों में करवाई जाएगी। सभी केंद्रों पर CCTV निगरानी अनिवार्य होगी। इसके अलावा बोर्ड 210 एक्जाम हब बनाएगा जहां प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा। इन हब में AI असिस्टेड कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा केंद्रों में वेबकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा होगी। पिछले साल 1,268 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते तैनात परीक्षा के दौरान नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए हर जिले में दो फ्लाइंग स्क्वॉड यूनिट तैनात होंगी। प्रत्येक यूनिट में छह सदस्य होंगे और उन्हें दो वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। वे अचानक निरीक्षण कर नकल की हर संभावना पर रोक लगाएंगे।