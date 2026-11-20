आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक चलेंगी। वहीं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 4 जनवरी से 16 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर आप ओडिशा बोर्ड 12वीं के छात्र हैं, तो यह खबर आपके लिए है। काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE), ओडिशा ने वार्षिक हायर सेकेंडरी परीक्षा 2027 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक चलेंगी। वहीं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 4 जनवरी से 16 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

ओडिशा बोर्ड 12वीं परीक्षा 2027 की प्रमुख तारीखें बोर्ड ने थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के साथ इंटरनल असेसमेंट का शेड्यूल भी जारी किया है। परीक्षा की प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

प्रैक्टिकल परीक्षा: 4 से 16 जनवरी 2027

थ्योरी परीक्षा: 16 फरवरी से 31 मार्च 2027

इंटरनल असेसमेंट (पहला स्लॉट): 22 दिसंबर 2026 से 3 जनवरी 2027

इंटरनल असेसमेंट (दूसरा स्लॉट): 10 से 16 जनवरी 2027

यह डेटशीट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कॉरेस्पोंडेंस और वोकेशनल स्ट्रीम के छात्रों के लिए जारी की गई है। ज्यादातर थ्योरी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होंगी। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है।

ओडिशा बोर्ड 12वीं की विषयवार परीक्षा तारीखें छात्र अपने स्ट्रीम और विषय के अनुसार परीक्षा की तारीखें नीचे देख सकते हैं।

तारीख- विषय 16 फरवरी 2027- एमआईएल उड़िया (साइंस)

17 फरवरी 2027- बीएफसी हिस्ट्री, अकाउंटेंसी और फिजिक्स (वोकेशनल)

18 फरवरी 2027- एमएल उड़िया (आर्ट्स और कॉमर्स)

20 फरवरी 2027- इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट और विजुअल आर्ट

23 फरवरी 2027- इंग्लिश (आर्ट्स और कॉमर्स)

26 फरवरी 2027- फिजिक्स और बीएफसी मैथमेटिक्स

27 फरवरी 2027- हिस्ट्री और बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट (आर्ट्स और कॉमर्स)

1 मार्च 2027- इंटीग्रेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट्स और एमआईएल पेपर

4 मार्च 2027- पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिक्स

5 मार्च 2027- केमिस्ट्री और इंग्लिश (साइंस और वोकेशनल)

8 मार्च 2027- अन्य एमआईएल विषय- हिंदी, बंगाली, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत और अल्टरनेटिव इंग्लिश

11 मार्च 2027- इंडियन म्यूजिक, साइकोलॉजी, एजुकेशन और बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी)

12 मार्च 2027- सभी वोकेशनल स्ट्रीम के ट्रेड सब्जेक्ट्स- पेपर 2

13 मार्च 2027- इकोनॉमिक्स, पर्सनल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन

15 मार्च 2027- वोकेशनल ट्रेड सब्जेक्ट्स (VTS)

17 मार्च 2027- इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स (साइंस)

18 मार्च 2027- सभी वोकेशनल स्ट्रीम के ट्रेड सब्जेक्ट्स- पेपर 4

20 मार्च 2027- स्टैटिस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और बीएफसी बायोलॉजी

24 मार्च 2027- ज्योग्राफी

27 मार्च 2027- मैथमेटिक्स, होम साइंस, बीएफसी इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी

29 मार्च 2027- लैंग्वेज ऑप्शन और इलेक्टिव संस्कृत

31 मार्च 2027- लॉजिक और जियोलॉजी

परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचना जरूरी CHSE ओडिशा ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की सलाह दी है। परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। इसके अलावा, परीक्षा के दौरान नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।

बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परीक्षा के पूरे समय सीसीटीवी कैमरे चालू और सही तरीके से काम करते रहें। ऐसे में छात्रों को सलाह है कि वे परीक्षा से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें और परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय रखें।

कहां से डाउनलोड करें? ओडिशा बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र इन आसान स्टेप्स से अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले CHSE ओडिशा की आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर कक्षा 12वीं परीक्षा 2027 की डेटशीट या टाइम टेबल से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

अब स्क्रीन पर परीक्षा का पूरा शेड्यूल खुल जाएगा।

इसमें अपने स्ट्रीम और विषय के अनुसार परीक्षा की तारीखें चेक करें।

डेटशीट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें।