ओडिशा 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी, डिजीलॉकर और SMS के जरिए ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट
ओडिशा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज शाम 4 बजे जारी कर दिया गया है। छात्र शाम 6 बजे से bseodisha.nic.in, डिजीलॉकर और SMS के जरिए अपना स्कोर चेक कर सकते हैं।
ओडिशा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSE Odisha) ने आज यानी 2 मई 2026 को मैट्रिक या 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। आज दोपहर बाद शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन नतीजों का बाकायदा ऐलान किया गया। इस साल कुल पास प्रतिशत 95.33% रहा। हालांकि, इंटरनेट की दुनिया में आप अपना रिजल्ट शाम 6 बजे के बाद ही देख पाएंगे। ऐसे में हम आपको वो तमाम जरूरी बातें, नियम और तरीके विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप बिना किसी झंझट और परेशानी के अपनी मार्कशीट चेक कर सकते हैं। आप लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई है।
वेबसाइट्स जहां मिलेगा आपका रिजल्ट
अक्सर देखा गया है कि जैसे ही बोर्ड के रिजल्ट का ऐलान होता है, एक साथ लाखों बच्चे इंटरनेट पर टूट पड़ते हैं। इस भारी ट्रैफिक की वजह से सर्वर डाउन होने या वेबसाइट के क्रैश हो जाने का खतरा बना रहता है। इस आम परेशानी से बचने के लिए ओडिशा बोर्ड ने इस बार कई बेहतरीन ऑप्शंस मुहैया कराए हैं। आप आधिकारिक वेबसाइट्स bseodisha.nic.in और bseodisha.ac.in पर जाकर अपनी कामयाबी का जश्न मना सकते हैं। इसके अलावा आप सरकार की तरफ से दी गई सुविधा digilocker.gov.in पर भी अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको बस शाम 6 बजे का इंतजार करना है, जब वेबसाइट्स पर रिजल्ट का सीधा लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो बच्चे 'स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट' का इंतजार कर रहे हैं, उनके नतीजे भी ठीक इसी वक्त पर जारी किए जाएंगे।
इंटरनेट पर रिजल्ट देखने का आसान और सीधा तरीका
जैसे ही रिजल्ट का लिंक खुले, सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर आपको "Result" या "BSE Odisha 10th Result 2026" का एक चमकता हुआ लिंक नजर आएगा। उस पर क्लिक करते ही एक नई विंडो आपके सामने खुल जाएगी। यहां आपको अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड में दी गई मांगी गई बाकी डिटेल्स बिल्कुल सही-सही भरनी होंगी। ये सारी जानकारी भरने के बाद जैसे ही आप "Go" या "Submit" वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी महीनों की मेहनत का नतीजा आपकी स्क्रीन पर सामने आ जाएगा। इसे फौरन डाउनलोड कर लें और हो सके तो भविष्य के इस्तेमाल के लिए इसका एक प्रिंटआउट भी जरूर निकाल कर रख लें।
डिजीलॉकर से कैसे देखें रिजल्ट
कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट के अहम दिन वेबसाइट्स काम नहीं करतीं और बच्चे घबराहट का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आपको मायूस या परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। डिजीलॉकर (DigiLocker) आपके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत साबित हो सकता है। आप अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर से डिजीलॉकर ऐप डाउनलोड कर लें या सीधे इसकी वेबसाइट पर चले जाएं। वहां अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करें। इसके बाद आपको सर्च बार में जाकर 'BSE Odisha Class 10 Marksheet 2026' लिखकर सर्च करना होगा। अपनी एग्जाम की बेसिक डिटेल्स भरें और बस... आपकी डिजिटल मार्कशीट आपके सामने हाजिर होगी। इसे आप आसानी से अपने फोन में महफूज (सेव) कर सकते हैं और ये हर जगह मान्य होती है।
बिना इंटरनेट के भी मिलेगी खबर, SMS से करें चेक
अगर आप राज्य के किसी ऐसे दूरदराज इलाके में हैं जहां इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है, या बार-बार कनेक्शन टूट रहा है, तो भी फिक्र की कोई बात नहीं। आप मोबाइल के पुराने और सबसे भरोसेमंद 'SMS तरीके' का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं, वहां अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में OR10 लिखें, फिर थोड़ी सी जगह (space) देकर अपना रोल नंबर टाइप करें और इस मैसेज को 5676750 नंबर पर भेज दें। कुछ ही मिनटों के भीतर बोर्ड की तरफ से आपका पूरा रिजल्ट सीधा आपके मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भेज दिया जाएगा।
पास होने के लिए कितने नंबर हैं जरूरी और मार्कशीट में क्या देखें?
नतीजे देखते वक्त ये बात जहन में रखना बहुत जरूरी है कि इस परीक्षा में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33% नंबर लाना लाजमी है। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में 33% से कम मार्क्स आते हैं, तो बदकिस्मती से छात्र को उस विषय में फेल माना जाएगा और उसे दोबारा परीक्षा देने की जरूरत पड़ सकती है। जब आप अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देखें, तो उस पल की खुशी में कुछ जरूरी चीजें देखना न भूलें। उसमें अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, स्कूल का कोड और सभी विषयों के नंबरों को बहुत ही गौर से चेक करें। कोई भी स्पेलिंग की गलती या नंबरों में गड़बड़ी होने पर अपने स्कूल से तुरंत राब्ता (संपर्क) करें। याद रखें, इंटरनेट पर मिलने वाली ये मार्कशीट सिर्फ आपकी फौरी (प्रोविजनल) जानकारी के लिए होती है। असली मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको कुछ हफ्तों बाद आपके अपने स्कूल से ही दस्ती (हाथों-हाथ) मिलेंगे।
कैसा रहा था पिछले कुछ सालों का परफॉरमेंस?
अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो ओडिशा बोर्ड के बच्चों का प्रदर्शन हमेशा से काबिले तारीफ रहा है। साल 2025 में पास होने वाले बच्चों का कुल प्रतिशत 94.69% था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस साल करीब 5.12 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया था, जिनमें से 5.04 लाख से ज्यादा बच्चों ने शानदार तरीके से बाजी मारी थी। कटक जिले ने तो उस वक्त कमाल ही कर दिया था और अव्वल मुकाम हासिल किया था। अगर इससे पहले 2024 की बात करें, तो पास प्रतिशत और भी ज्यादा 96.07% के करीब था। इस साल भी शिक्षकों और अभिभावकों को यही उम्मीद है कि बच्चे अपनी मेहनत के दम पर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव