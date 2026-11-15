Odisha Board 10th Exam 2027: 12 मार्च से शुरू होगी ओडिशा बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं, जानें टाइमिंग
बोर्ड के अनुसार, ओडिशा बोर्ड के रेगुलर कक्षा 10वीं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 11 बजकर 30 मिनट तक आयोजित की जाएंगी। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseodisha.nic.in पर जाकर विषयवार टाइमटेबल जाकर देख सकते हैं।
देश के अलग-अलग राज्य बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर रहे हैं। इसी बीच ओडिशा बोर्ड ने भी 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 का ऐलान कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSE), ओडिशा की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, मैट्रिक यानी 10 की परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू होंगी और 27 मार्च 2027 तक चलेंगी। परीक्षा का आयोजन कुल 16 दिनों तक किया जाएगा। ऐसे में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह है कि वे परीक्षा की तारीखों और समय की जानकारी पहले ही चेक कर लें। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट https://bseodisha.nic.in/ पर जाकर विषयवार टाइमटेबल जाकर देख सकते हैं।
सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक होगी परीक्षा
टाइम्स ऑफ इंडिया ने समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले बताया है कि बोर्ड के अनुसार, ओडिशा बोर्ड के रेगुलर कक्षा 10वीं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 11 बजकर 30 मिनट तक आयोजित की जाएंगी। गणित विषय की परीक्षा देने वाले छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। यानी गणित की परीक्षा के लिए छात्रों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
ओपन स्कूल और संस्कृत मध्यमा की परीक्षाएं भी होंगी
नियमित मैट्रिक परीक्षा के साथ ही बोर्ड स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और संस्कृत मध्यमा की परीक्षाएं भी आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक कार्यक्रम और दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।
छात्र इन बातों का रखें ध्यान
परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक डेटशीट के अनुसार अपनी तैयारी करें। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी निर्देशों की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। परीक्षा से संबंधित किसी भी बदलाव या नए अपडेट्स के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
पिछले साल कब से शुरू हुई थी परीक्षा
पिछले साल कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी को शुरू हुई और 2 मार्च, 2026 को समाप्त हुई। यह परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित की गई थी। इस वर्ष, ओडिशा बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा में 5.61 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। यह परीक्षा पूरे राज्य में 3082 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ओडिशा 10वीं की परीक्षा 2026 में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होते हैं। ओडिशा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSE) ने 2 मई 2026 को 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी किया था। इस साल छात्रों का प्रदर्शन शानदार रहा और कुल पास प्रतिशत 95.33 फीसदी दर्ज किया गया था।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
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धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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