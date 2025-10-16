Hindustan Hindi News
Thu, 16 Oct 2025 12:35 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
October School Holidays : यूपी, बिहार, जम्मू, राजस्‍थान समेत विभिन्न राज्यों में दिवाली की छुट्टियां घोषित

October School Holidays : दीपावली का उत्सव इस बार पांच दिन की बजाय छह दिन चलेगा। इसकी शुरुआत 19 अक्टूबर को धनतेरस से होगी। इस दौरान नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे पर्व मनाए जाएंगे। त्योहारों के सीजन के कारण कई राज्यों के स्कूलों में लंबी छुट्टियों का ऐलान किया जा रहा है। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में स्टूडेंट्स और टीचर्स को इस महीने छुट्टियां मिलेंगी। शिक्षक या तो वे सेलिब्रेशन में हिस्सा लेंगे या चल रहे ऑफिशियल सर्वे में मदद करेंगे।

कर्नाटक: सर्वे में बढ़ा ब्रेक

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि राज्य में 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, 2025 तक स्कूल बंद रहेंगे ताकि टीचर सामाजिक और एजुकेशनल सर्वे का काम पूरा कर सकें। इस सर्वे को आमतौर पर कास्ट सर्वे भी कहा जाता है। यह सर्वे जो पहले 7 अक्टूबर को खत्म होना था, कई जिलों में देरी से शुरू हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोप्पल ने 97% सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि उडुपी 63 फीसदी और दक्षिण कन्नड़ जिला 60 फीसदी पीछे हैं। मिड-टर्म परीक्षाओं में लगे टीचरों को सर्वे के काम से छूट दी गई है। कर्नाटक में दिवाली के त्योहार के लिए भी छुट्टी रहेगी। (अगर बदला हुआ कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है)।

राजस्थान: दिवाली की छुट्टियां

राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने निर्देशानुसार सरकारी और निजी स्कूलों में 13अक्टूबर से छुट्टियां शुरू हो गई हैं। यह छुट्टियां 24 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। इस दौरान किसी भी तरह की कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी, यानी 25 अक्टूबर को फिर से स्कूल की घंटी बजेगी।

उत्तर प्रदेश: दिवाली की छोटी छुट्टी

उत्तर प्रदेश में दिवाली की छुट्टी बाद में शुरू होगी। स्कूल 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। 18 और 19 अक्टूबर के वीकेंड को मिलाकर स्टूडेंट्स को अपने परिवार के साथ दीवाली का त्योहार मनाने के लिए कुल पांच दिन की छुट्टी मिलेगी।

नोएडा के स्कूल कब बंद रहेंगे?

नोएडा में स्कूल दिवाली के लिए 20 से 23 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है।

बिहार: दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां

इसी तरह बिहार में भी 20 अक्टूबर से स्कूल बंद रहेंगे, जिसमें उससे पहले का वीकेंड भी शामिल है। इस लंबी छुट्टी में दिवाली मनाने और छठ पूजा की तैयारियों दोनों के लिए समय है, जिससे स्टूडेंट्स इससे जुड़े रीति-रिवाजों और इवेंट्स में हिस्सा ले सकेंगे।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में स्कूल 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, और इसमें काली पूजा (20 अक्टूबर), दिवाली (21 अक्टूबर), और भाई दूज (23 अक्टूबर) जैसे बड़े दिनों की छुट्टियां शामिल होंगी।

जम्मू में दिवाली की छुट्टी का ऐलान

जम्मू स्कूल शिक्षा निदेशालय की पर्सनल ऑफिसर मनीषा ने एक ऑर्डर में कहा, 'यह आदेश दिया जाता है कि जम्मू डिवीजन में हायर सेकेंडरी लेवल तक के सभी सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पूजा की छुट्टियां मनाएंगे।'

क्या आंध्र प्रदेश में स्कूल बंद हैं

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों में दिवाली वीकेंड पर लगातार 3 दिन की छुट्टियां हो सकती हैं।

