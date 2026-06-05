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OBC को आयु सीमा में छूट पर सरकार से मांगा जवाब, यूपी में 7 साल बाद निकली भर्ती को लेकर विवाद

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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OBC याचियों का कहना है कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया का ऑनलाइन पोर्टल 18 जून 2026 को बंद हो जाएगा और अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण वे आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे।

OBC को आयु सीमा में छूट पर सरकार से मांगा जवाब, यूपी में 7 साल बाद निकली भर्ती को लेकर विवाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्तियों में आयु सीमा में ओबीसी अभ्यर्थियों को छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ओबीसी वर्ग के दो अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए रा यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि विनियम 9(iii) के तहत राज्य सरकार को किसी भी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में आयु सीमा में छूट देने का अधिकार है। याचियों का तर्क है कि पुराने विनियम 9(ii) में प्रावधान था कि यदि किसी वर्ष चयन प्रक्रिया नहीं हुई तो अभ्यर्थी अगली भर्ती में भी आयु के आधार पर पात्र माने जाएंगे। यह प्रावधान 30 सितंबर 2025 से हटा दिया गया।

स्थानीय निकाय की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंघल और अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञापन मार्च 2026 में जारी किया गया था और संशोधित विनियम 9(दो) में छूट का कोई उल्लेख नहीं है। याची किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। प्रदेश सरकार, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व निदेशक स्थानीय निकाय इस प्रकरण में प्रतिवादी बनाए गए हैं।

जबकि ओबीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में लंबे अंतराल का नुकसान उम्मीदवारों को नहीं उठाना चाहिए।

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सात साल बाद भर्ती आने से पैदा हुई समस्या

याचिका दाखिल करने वाले सतेंद्र कुमार और एक अन्य अभ्यर्थी का कहना है कि ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। याचियों के अनुसार वे क्रमशः वर्ष 2024 और 2021 में यह आयु सीमा पार कर चुके हैं। उनका तर्क है कि अंतिम भर्ती विज्ञापन वर्ष 2019 में जारी हुआ था और इसके बाद सात वर्षों तक कोई नई भर्ती नहीं निकली। अब 2026 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से वे आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

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नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी भर्ती के इच्छुक इन याचीगण का कहना है कि 18 जून 2026 को संबंधित भर्ती प्रक्रिया का पोर्टल बंद हो जाएगा और वे आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे।

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11 जून को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून 2026 को निर्धारित की गई है।

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


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पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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