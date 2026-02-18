OAV Result 2026: OAV रिजल्ट 2026 bseodisha.nic.in पर जारी; ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड
BSE Odisha OAV Result 2026: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ओडिशा (BSE Odisha) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'ओडिशा आदर्श विद्यालय' (OAV) और 'ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालय' (OMAV) प्रवेश परीक्षा के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कक्षा 6 में प्रवेश और कक्षा 7, 8 व 9 में लेटरल एंट्री के लिए परीक्षा देने वाले हजारों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बोर्ड ने 18 फरवरी 2026 को शाम 6 बजे परिणामों का लिंक एक्टिव कर दिया है।
परीक्षा की डिटेल्स
ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन (OAVS) के तहत राज्य भर के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है।
परीक्षा की तिथि: 9 जनवरी 2026
कक्षाएं: छठी (Class VI) और लेटरल एंट्री (VII, VIII, IX)
मोड: ऑफलाइन (पेन और पेपर आधारित)
स्कोरकार्ड में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी
उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किए जाने वाले स्कोरकार्ड में न केवल उनके अंक, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण विवरण भी शामिल हैं:
छात्र का नाम और रोल नंबर
माता-पिता का नाम
लिंग और श्रेणी
विषय-वार प्राप्त अंक
कुल प्राप्तांक और क्वालीफाइंग स्थिति
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन्हीं अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन और सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी।
न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक
प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए बोर्ड ने कुछ न्यूनतम मापदंड तय किए हैं। सामान्य तौर पर, छात्रों को अंग्रेजी और ओडिया विषयों में कम से कम 5-5 अंक और भाषा दक्षता परीक्षा (भाग-1) में कुल 13 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। विशेषज्ञों के अनुसार, अनारक्षित श्रेणी के लिए इस साल कट-ऑफ 43 से 46 अंक के बीच रहने का अनुमान है, जबकि आरक्षित श्रेणियों (SC/ST) के लिए यह 33 से 40 के बीच हो सकता है।
परिणाम कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
छात्र और अभिभावक नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके परिणाम देख सकते हैं:
- सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in या orissaresults.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "OAV Entrance Test Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
4. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में नामांकन प्रक्रिया के लिए एक प्रिंटआउट जरूर ले लें।
अगला चरण: काउंसलिंग और एडमिशन
परिणाम घोषित होने के बाद, अब जिला-वार मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जिन छात्रों का नाम सिलेक्शन लिस्ट में आएगा, उन्हें संबंधित ओडिशा आदर्श विद्यालय में रिपोर्ट करना होगा। एडमिशन के समय छात्रों को अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट जैसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC), जन्म प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो साथ ले जाने होंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स