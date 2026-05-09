NVS Recruitment 2026: बिना लिखित परीक्षा नवोदय स्कूलों में नौकरी, टीचर से लेकर स्टाफ नर्स तक की भर्ती
NVS Lucknow Region Recruitment 2026 के तहत PGT, TGT, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स के 217 संविदा पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया 10 मई से 18 मई 2026 तक चलेगी।
अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ाने का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। नवोदय विद्यालय समिति के लखनऊ रीजन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संविदा शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जवाहर नवोदय विद्यालयों में PGT, TGT, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स के पद भरे जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि यह भर्ती प्रतिष्ठित रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए हो रही है, जहां चयनित उम्मीदवारों को कैंपस में रहकर काम करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 10 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 18 मई 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
कुल 217 पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 217 अस्थायी पदों की सूची जारी की गई है। इनमें सबसे ज्यादा पद अलग-अलग भाषाओं और विषयों के TGT शिक्षकों के लिए हैं। वहीं PGT पदों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस जैसे विषय शामिल हैं। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए 12 पद, PGT इंग्लिश के लिए 12 पद और PGT फिजिक्स के लिए 11 पद रखे गए हैं। दूसरी तरफ TGT इंग्लिश के 18 पद और TGT असमिया के 19 पद भी शामिल हैं। इसके अलावा स्टाफ के लिए 14 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि ये वैकेंसी अस्थायी हैं और जरूरत के हिसाब से इनमें बदलाव भी हो सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन
PGT पदों के लिए संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री और B.Ed जरूरी है। कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं TGT पदों के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन, B.Ed और CTET Paper-II पास होना जरूरी रखा गया है। उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए। स्टाफ नर्स पद के लिए B.Sc Nursing डिग्री, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और कम से कम ढाई साल का अनुभव मांगा गया है।
कितनी मिलेगी सैलरी
NVS की इस संविदा भर्ती में अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। सामान्य स्टेशनों पर PGT शिक्षकों को हर महीने 35,750 रुपये तक वेतन मिलेगा, जबकि हार्ड स्टेशन पर यह राशि 42,250 रुपये तक जाएगी। TGT, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स पदों के लिए सामान्य स्टेशन पर 34,125 रुपये और हार्ड स्टेशन पर 40,625 रुपये प्रति माह तक भुगतान किया जाएगा।
चयन कैसे होगा
इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन, मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। मेरिट तैयार करते समय शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों को वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कुछ थर्ड लैंग्वेज पदों के इंटरव्यू ऑनलाइन भी कराए जा सकते हैं।
महत्वपूर्ण तारीखें याद रखें
ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 10 मई 2026 से हो चुकी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 मई 2026 तय की गई है। 25 मई को संभावित मेरिट लिस्ट जारी होगी, जबकि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की सूची 1 जून 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव होना जरूरी है। फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंटआउट संभालकर रखना जरूरी होगा क्योंकि इंटरव्यू के समय सभी ओरिजिनल दस्तावेज दिखाने होंगे।
भर्ती से जुड़ी जरूरी बातें
नवोदय विद्यालय समिति ने साफ कहा है कि पैनल में नाम आने का मतलब नौकरी की गारंटी नहीं होगी। चयन पूरी तरह जरूरत और वैकेंसी पर निर्भर करेगा। यह नियुक्ति पूरी तरह संविदा आधारित होगी और नियमित शिक्षक के जॉइन करने या सत्र खत्म होने तक ही मान्य रहेगी। भविष्य में स्थायी नौकरी का दावा भी नहीं किया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव