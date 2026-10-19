12वीं के बाद नर्सिंग में बनाएं करियर! जानिए कौन से कोर्स दिलाएंगे कम समय में बेहतरीन सरकारी नौकरी
12वीं पास करने के बाद छात्र ANM, GNMऔर बीएससी नर्सिंग जैसे डिप्लोमा व डिग्री कोर्स चुनकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक सफल नर्स के रूप में अपना शानदार करियर बना सकते हैं।
12वीं पास करने के बाद अगर आप स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और लोगों की सेवा करने का जज्बा रखते हैं, तो नर्सिंग आपके लिए एक सबसे बेहतरीन और सुरक्षित करियर विकल्प हो सकता है। आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ट्रेंड नर्सों की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। 12वीं कक्षा के बाद छात्र विभिन्न डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में एडमिशन लेकर एक प्रोफेशनल नर्स बन सकते हैं। इन कोर्सेज की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें पढ़ाई पूरी करते ही अस्पतालों, क्लीनिकों और रिसर्च सेंटरों में तुरंत नौकरी मिल जाती है।
12वीं के बाद उपलब्ध प्रमुख नर्सिंग कोर्स
एएनएम (ANM): यह 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जिसे 12वीं कक्षा (साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम) पास कर चुकी छात्राएं कर सकती हैं। इसमें बेसिक हेल्थकेयर, फर्स्ट एड और मरीजों की देखभाल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एएनएम नर्सों की बहुत मांग रहती है।
जीएनएम (GNM): यह 3.5 वर्ष (6 महीने की इंटर्नशिप सहित) का डिप्लोमा कोर्स है। इसके लिए अभ्यर्थी का 12वीं (बायोलॉजी/साइंस स्ट्रीम या मान्यता प्राप्त बोर्ड से अन्य विषय) पास होना आवश्यक है। जीएनएम करने के बाद छात्र अस्पतालों में जनरल नर्स, स्टाफ नर्स या होम केयर नर्स के रूप में काम कर सकते हैं।
बीएससी नर्सिंग (B.Sc Nursing): यह 4 साल का अंडरग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इसमें एडमिशन के लिए छात्र का 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (PCB) विषयों के साथ न्यूनतम 45-50% अंकों से पास होना अनिवार्य है। इस डिग्री के बाद छात्र उच्च प्रशासनिक पदों, ट्यूटर या मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) में भी जा सकते हैं।
एडमिशन प्रक्रिया और प्रवेश परीक्षाएं
अनेक राज्यों और प्राइवेट कॉलेजों में एएनएम और जीएनएम कोर्सेज में 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। वहीं, प्रीमियर संस्थानों और सरकारी कॉलेजों में B.Sc Nursing में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर NEET UG या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं जैसे AIIMS B.Sc Nursing, RUHS, IPU CET आयोजित की जाती हैं।
जॉब स्कोप और शुरुआती सैलरी
नर्सिंग का कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, सेना के मेडिकल कोर, नर्सिंग होम और एनजीओ में आसानी से जॉब मिल जाती है। शुरुआत में एक फ्रेश स्टाफ नर्स को 18,000 रुपये से 35,000 रुपये प्रतिमाह तक का सैलरी पैकेज मिलता है। वहीं एम्स (AIIMS) या केंद्र सरकार के अस्पतालों में B.Sc नर्सिंग पास अभ्यर्थियों की शुरुआती सैलरी 60,000 रुपये से 70,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक होती है। इसके अलावा, विदेश (जैसे यूके, कनाडा, खाड़ी देश) जाकर काम करने पर लाखों में कमाई का मौका मिलता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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