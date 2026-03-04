NTPC Recruitment 2026: NTPC में मैनेजर और इंजीनियर के पदों पर बंपर वैकेंसी, 2.4 लाख तक मिलेगी सैलरी
NTPC Recruitment 2026: एनटीपीसी ने वर्ष 2026 के लिए मैनेजर और इंजीनियर के विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे खास बात यह है कि इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 2,40,000 रुपये प्रति माह तक का आकर्षक वेतन पैकेज दिया जाएगा।
NTPC Recruitment 2026: सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC Limited) में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। एनटीपीसी ने वर्ष 2026 के लिए मैनेजर और इंजीनियर के विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के जरिए कंपनी अपनी परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए अनुभवी प्रोफेशनल्स की नियुक्ति कर रही है। सबसे खास बात यह है कि इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 2,40,000 रुपये प्रति माह तक का आकर्षक वेतन पैकेज दिया जाएगा।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।
किन पदों पर होगी भर्ती?
एनटीपीस ने इस बार तकनीकी और प्रबंधकीय श्रेणियों में विशेषज्ञों की मांग की है। मुख्य पदों का विवरण इस प्रकार है:
मैनेजर (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट): इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग के साथ-साथ प्रोजेक्ट हैंडलिंग का अनुभव होना चाहिए।
इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/सीएनआई): पावर प्लांट ऑपरेशंस और मेंटेनेंस विभाग के लिए अनुभवी इंजीनियरों की भर्ती की जा रही है।
मैनेजर (सिविल/स्ट्रक्चरल): इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों की नियुक्ति होगी।
वेतन और भत्ते
एनटीपीसी अपने कर्मचारियों को देश के सबसे बेहतरीन वेतन पैमानों में से एक प्रदान करता है। पदों के अनुसार वेतन मान इस प्रकार है:
मैनेजर स्तर के पदों के लिए: वेतन 80,000 रुपये से शुरू होकर 2,20,000 - 2,40,000 रुपये प्रति माह तक जा सकता है।
इंजीनियर स्तर के पदों के लिए: शुरुआती वेतन 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये के बीच होगा।
वेतन के अलावा, कर्मचारियों को डीए, एचआरए, मेडिकल सुविधाएं, ग्रेच्युटी और अन्य सरकारी भत्ते भी दिए जाएंगे।
योग्यता और अनुभव
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित ट्रेड (जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल आदि) में कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री (B.E/B.Tech) होनी चाहिए।
अनुभव: मैनेजर पदों के लिए कम से कम 7 से 10 साल का अनुभव अनिवार्य है, जबकि इंजीनियर पदों के लिए 2 से 5 साल का अनुभव मांगा गया है।
आयु सीमा: मैनेजर पदों के लिए अधिकतम आयु 40 से 45 वर्ष के बीच रखी गई है। आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले एनटीपीसी के करियर पोर्टल careers.ntpc.co.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "Current Openings" सेक्शन में संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें।
4. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी और कार्य अनुभव का विवरण भरें।
5. जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे डिग्री, अनुभव प्रमाण पत्र और फोटो अपलोड करें।
6. सामान्य/ओबीसी श्रेणी के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करें (SC/ST/PwBD और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है)।
एनटीपीसी की यह भर्ती उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो स्थाई नौकरी और शानदार भविष्य की तलाश में हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए 12 मार्च से पहले ही आवेदन कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स